وزیر اعلیٰ پنجاب کا 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان

10 رمضان المبارک تک 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ مہیا کردیے جائیں گے، مریم نواز

ویب ڈیسک February 17, 2026
لاہور:

وزیر اعلیٰ پنجاب نے 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان کردیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت رمضان نگہبان پروگرام کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں انہوں نے رمضان المبارک میں مہنگائی کے روک تھام، منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔

وزیر اعلیٰ نے رمضان المبارک میں مارکیٹوں، شاپنگ سنٹر اوقات کار کی پابندی ہٹانے کا بھی اعلان کردیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ماہ رمضان میں مہنگائی کا جن باہر نکل آتا ہے لہٰذا تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز اپنے فرائض بخوبی سرانجام دیں۔

مریم نواز نے کہا کہ رمضان المبارک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بے روزگار اور مالی مشکلات کا شکار افراد کو ریاست کے پاس نہیں آنا پڑے گا بلکہ ریاست خود معاونت کرے گی۔

مریم نواز شریف نے کہا کہ ضرورت مند خاندانوں کو حکومت گھر کی دہلیز پر حق پہنچائے گی۔ 4 لاکھ سے زائد رمضان نگہبان کارڈ گھروں کی دہلیز پر  پہنچائے جاچکے ہیں، 10 رمضان المبارک تک 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ مہیا کر دیئے جائیں گے۔

وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مستحق افراد رمضان نگہبان کارڈ کو استعمال کے بعد ضائع نہ کریں، آئندہ بھی اسی کارڈ کے ذریعے ریلیف فراہم کیا جائے گا۔
