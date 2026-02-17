آسٹریا کے سرمایہ کار، تاجر پاکستان میں سرمایہ کاری کیلئے تیار

وزیراعظم شہباز شریف کی زیرصدارت ویانا میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد کیا گیا

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ آسٹریا کے دوران سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اتفاق کرلیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، جس پر آسٹریا کے سرمایہ کاروں اور تاجروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اتفاق کیا ہے۔

نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی روابط میں وسعت سے باہمی خوش حالی کے نئے در وا ہوں گے۔

نائب وزیراعظم نے ویانا میں منعقدہ پاک۔آسٹریا اعلیٰ سطح کے بزنس راؤنڈ ٹیبل سے افتتاحی خطاب سے کیا، تقریب کا انعقاد آسٹرین فیڈرل اکنامک چیمبر میں ہوا جبکہ فورم کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف نے کی، فورم میں دونوں ممالک کی ممتاز کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔

اسحاق ڈار نے پاکستان میں جاری معاشی اصلاحات اور کاروبار میں آسانی کے لیے حکومتی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔

نائب وزیراعظم نے آسٹریا کی تکنیکی مہارت اور پاکستان کی متحرک منڈی اور نوجوان افرادی قوت کے درمیان فطری ہم آہنگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے وسیع امکانات موجود ہیں۔

انہوں نے آسٹریا کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کاروباری روابط کے فروغ، ادارہ جاتی تعاون میں وسعت اور مسلسل سیاسی رابطوں کے ذریعے نہ صرف آسٹریا بلکہ وسیع تر یورپی خطے میں بھی ترقی، باہمی روابط اور طویل المدتی معاشی شراکت داری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

 Feb 17, 2026 06:58 PM |
وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM |
سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

ملک میں سونے کے ذخائر میں نمایاں اضافہ، نئے اعداد و شمار جاری

Express News

پاور ڈویژن نے مستقبل میں سبسڈی سے متعلق پلان تیار کر لیا

Express News

اسٹاک ایکسچینج میں 5149 پوائنٹس کی بڑی مندی، سرمایہ کاروں کے 5 کھرب 77 ارب روپے ڈوب گئے

Express News

ٹیکس نظام، محصولات کی دوڑ یاپائیدار معاشی

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا

Express News

آئی ایم ایف مشن معاشی کارکردگی، اہداف میں پیشرفت کا جائزہ لینے رواں ماہ پاکستان آئے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو