وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ آسٹریا کے دوران سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اتفاق کرلیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، جس پر آسٹریا کے سرمایہ کاروں اور تاجروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اتفاق کیا ہے۔
نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی روابط میں وسعت سے باہمی خوش حالی کے نئے در وا ہوں گے۔
نائب وزیراعظم نے ویانا میں منعقدہ پاک۔آسٹریا اعلیٰ سطح کے بزنس راؤنڈ ٹیبل سے افتتاحی خطاب سے کیا، تقریب کا انعقاد آسٹرین فیڈرل اکنامک چیمبر میں ہوا جبکہ فورم کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف نے کی، فورم میں دونوں ممالک کی ممتاز کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔
اسحاق ڈار نے پاکستان میں جاری معاشی اصلاحات اور کاروبار میں آسانی کے لیے حکومتی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سرمایہ کار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔
نائب وزیراعظم نے آسٹریا کی تکنیکی مہارت اور پاکستان کی متحرک منڈی اور نوجوان افرادی قوت کے درمیان فطری ہم آہنگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ منصوبوں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے وسیع امکانات موجود ہیں۔
انہوں نے آسٹریا کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کاروباری روابط کے فروغ، ادارہ جاتی تعاون میں وسعت اور مسلسل سیاسی رابطوں کے ذریعے نہ صرف آسٹریا بلکہ وسیع تر یورپی خطے میں بھی ترقی، باہمی روابط اور طویل المدتی معاشی شراکت داری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔