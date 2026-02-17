کیا جیفری ایپسٹین بِٹ کوائن کا گمنام بانی تھا؟ خفیہ ای میلز نے تہلکہ مچا دیا

ویب ڈیسک February 17, 2026
سوشل میڈیا پر گردش کرتی کچھ خفیہ ای میلز نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ جیفری ایپسٹین بِٹ کوائن کے گمنام بانی ستوشی ناکاموٹو کے پیچھے خفیہ طور پر موجود تھے۔

گردش کرتی تصاویر جیفری ایپسٹین کی بِٹ کوائن سے متعلقہ تحقیق کے لیے کی گئی فنڈنگ کو واضح کرتی ہیں اور اس کو جیفری ایپسٹین کی بطور ملکیت کے ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

یہ الزامات امریکی محکمہ انصاف اور اوور سائٹ و گورنمنٹ ریفارم پر بنائی گئی ہاؤس کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں جاری ہونے والے دستاویزات میں سامنے آئے۔ ان ریکارڈز کو طویل مدت سے پوشیدہ بِٹ کوائج کے اصل سے متعلق شواہد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔

دستاویزات کو بغور پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ ان دستاویزات میں ایسا کوئی ثبوت نہیں جو ایپسٹین کی ستوشی ناکاموٹو کے طور پر شناخت کرے اور کوئی مواد ان کا تعلق بِٹ کوائن کی تخلیق، وائٹ پیپر یا ابتدائی کوڈ بیس سے نہیں جوڑتا۔

جاری ہونے والے ریکارڈز میں کسی بھی جگہ ’ستوشی‘ نام ایپسٹین سے تعلق سے کہیں بھی نہیں دِکھتا اور بِٹ کوائن کی بنیادی ٹائم لائن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ وائٹ پیپر 2008 میں شائع ہوا، نیٹورک 2009 میں لانچ ہوا اور ستوشی ناکاموٹو تھوڑا ہی عرسے بعد عوامی سطح سے غائب ہو گیا۔

اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ کو ایپسٹین کی بِٹ کوائن کو ڈیزائن کرنے کے لیے 2008 سے پہلے یا درمیان ملوث ہونے سے متعلق بتانا پڑے گا۔
