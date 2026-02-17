ماں سے محروم بندر کے بچے کی کھلونے سے لپٹنے کی ویڈیو وائرل

پنچ نامی یہ بندر کا بچہ گزشتہ برس جولائی میں پیدا ہوا اور اس کی ماں سے نے کچھ عرصہ بعد ہی اس کو ترک کر دیا

ویب ڈیسک February 17, 2026
جاپان میں ماں کی طرف سے ترک کیے جانے والے بندر کے بچے کی کھلونے کو لپٹنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی۔

’پنچ‘ نامی چھ ماہ کے بندر کے بچے کو آرام کی تلاش میں کھلونے بندر کی آغوش میں جاتے فلمایا گیا۔ پنچ کو اس کی ماں نے پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ترک کر دیا تھا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ننھا بندر آرام کے لیے کھلونے کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جھک کر اپنا چہرہ کھلونے میں چھپا لیتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو میں پنچ کو کھلونا لے کر انکلوژر میں گھومتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جاپان میں اچیکاوا سٹی زُو میں آئے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل پسیج گئے۔

ایک اور کلپ میں پنچ کو اس کی دیکھ بھال کرنے والے اہلکار کی گود میں چڑھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق پنچ گزشتہ برس جولائی میں پیدا ہوا اور اس کی ماں سے نے کچھ عرصہ بعد ہی اس کو ترک کر دیا۔
جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

 Feb 17, 2026 07:13 PM
وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM
سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 04:51 PM

