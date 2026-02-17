جاپان میں ماں کی طرف سے ترک کیے جانے والے بندر کے بچے کی کھلونے کو لپٹنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی۔
’پنچ‘ نامی چھ ماہ کے بندر کے بچے کو آرام کی تلاش میں کھلونے بندر کی آغوش میں جاتے فلمایا گیا۔ پنچ کو اس کی ماں نے پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ترک کر دیا تھا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ننھا بندر آرام کے لیے کھلونے کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جھک کر اپنا چہرہ کھلونے میں چھپا لیتا ہے۔
ویڈیو میں پنچ کو کھلونا لے کر انکلوژر میں گھومتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جاپان میں اچیکاوا سٹی زُو میں آئے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل پسیج گئے۔
ایک اور کلپ میں پنچ کو اس کی دیکھ بھال کرنے والے اہلکار کی گود میں چڑھتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق پنچ گزشتہ برس جولائی میں پیدا ہوا اور اس کی ماں سے نے کچھ عرصہ بعد ہی اس کو ترک کر دیا۔