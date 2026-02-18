امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت

پوکیمون کا یہ کارڈ 1 کروڑ 64 لاکھ 92 ہزار ڈالر میں نیلام کیا گیا

ویب ڈیسک February 18, 2026
مشہور آن لائن سلیبریٹی اور ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر لوگن پال کے پاس موجود پوکیمون کا ایک نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ریکارڈ قیمت میں نیلام کر دیا گیا۔

یہ کارڈ جس پر پکاچو بنا ہوا ہے 1998 میں ہونے والے مقابلے کے بطور انعامات چھپنے والے 39 کارڈز میں سے ایک ہے اور یہ واحد کارڈ ہے جس کو پروفیشنل اسپورٹس آتھنٹیکیٹر نے 10 میں 10 مارکس دیے ہیں۔

جب لوگن پال نے 2021 میں یہ کارڈ 52 لاکھ 75 ہزار ڈارز میں خریدا تو یہ دنیا کا سب سے مہنگا پوکیمون کارڈ بن گیا اور جب انہوں نے 2022 میں ڈبلیو ڈبلیو ای کے ایونٹ ریسل مینیا میں ڈیبیو کیا تو یہ کارڈ انہون نے گلے میں ٹانگا ہوا تھا۔

لوگن نے یہ کارڈ گولڈِن نامی آن لائن نیلام گھر کے ذریعے نیلام کرنے کے لیے پیش کیا اور اے جے اسکارامُچی کو 1 کروڑ 64 لاکھ 92 ہزار ڈالر میں فروخت کیا۔

نیلامی کے بعد یہ نیلامی فروخت ہونے والا سب سے مہنگا پوکیمون کارڈ اوسب سے مہینے ٹریڈنگ کارڈ بن گیا۔
