کراچی میں پولیس اہلکار نے گھریلو ناچاقی اور پریشانی سے دلبرداشتہ ہوکر خود کو گولی مارلی

پولیس اہلکار گلستان جوہر تھانے میں تعینات تھا، فلیٹ میں والدہ، بہن اور والد کی موجودگی میں گولی ماری

منور خان February 18, 2026
شہر قائد کے علاقے گلشن اقبال میں واقع فلیٹ میں پولیس اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گلشن اقبال بلاک 11 میں واقع نازش اپارٹمنٹ کی دوسری منزل پر مقیم گلستان جوہر میں تعینات پولیس اہلکار طلحہ نے لائسنس یافتہ پستول سے کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی کی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔

ایس ایچ او گلستان جوہر نوید سومرو نے بتایا کہ گلشن اقبال بلاک 11 نازش اپارٹمنٹ کی دوسری منزل کے فلیٹ سے  سالہ طلحہٰ ولد قدیر احمد کی کنپٹی پر گولی لگی لاش ملی، متوفی پولیس اہلکار اور گلستان جوہر تھانے میں تعینات تھا۔

انہوں نے بتایا کہ واقعے کے وقت گھر میں والد اور بہن موجود تھے جبکہ متوفی کے والد کا بائی پاس ہوا ہے تو وہ اپنے کمرے میں تھے، اسی دوران متوفی طلحہٰ نے اپنے لائسنس یافتہ پستول سے خود کو کنپٹی پر گولی مار کر خودکشی ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق متوفی گھریلو ناچاقی کی وجہ سے دلبرداشتہ اور پریشان تھا تاہم پولیس اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
