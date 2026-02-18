خلا میں موجود ’شہر تباہ کرنے والے سیارچوں‘ سے متعلق انتباہ جاری!

تقریباً 15 ہزار درمیانے حجم کے ایسے خلائی پتھر موجود ہیں جو زمین سے ٹکرانے کے فاصلے پر ہیں: سائنس دان

ویب ڈیسک February 18, 2026
facebook whatsup

ناسا کے سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ زمین اپنے گرد خلا میں تیزی سے گھومنے والے ہزاروں ’شہر تباہ کرنے والے‘ سیارچوں کے خلاف فی الحال اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔

ان کے اندازے کے مطابق تقریباً 15 ہزار درمیانے حجم کے ایسے خلائی پتھر موجود ہیں جو زمین سے ٹکرانے کے فاصلے پر ہیں مگر اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔

سن 2022 میں ہونے والے مشن ڈارٹ (DART) نے ثابت کیا تھا کہ ہنگامی صورتِ حال میں ہم راکٹ کے ذریعے کسی سیارچے کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تاہم، اس مہم کی سربراہ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ ایسا خطرہ پیدا ہوا تو ہم فی الحال اس کے لیے تیار نہیں۔

ڈی اے آر ٹی مشن کی چیف ڈاکٹر نینسی (جو جان ہوپکنز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں) کا کہنا تھا کہ ہمیں ان شہر تباہ کرنے والے سیارچوں کی فکر لاحق رہتی ہے۔ڈی آر ٹی ایک شاندار عملی مظاہرہ تھا، لیکن اگر واقعی کوئی خطرہ سامنے آ جائے تو ہمارے پاس ایسا تیار نظام موجود نہیں جسے فوراً استعمال کیا جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں 140 میٹر قطر والے تقریباً 50 فی صد سیارچوں کے مقام کا علم ہی نہیں، جو باعثِ تشویش ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی فعال نظام نہیں جس کے ذریعے ہم کسی سیارچے کا رخ موڑ سکیں۔ ہم تیار ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اس کے لیے ضروری سرمایہ کاری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔

انہوں نے خبردار کیا کہ خلائی اداروں کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں کہ وہ دفاعی نظام کو مسلسل ہائی الرٹ پر رکھ سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 10:07 AM |
ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Feb 18, 2026 12:46 AM |
جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

 Feb 17, 2026 07:13 PM |

متعلقہ

Express News

کیا جیفری ایپسٹین بِٹ کوائن کا گمنام بانی تھا؟ خفیہ ای میلز نے تہلکہ مچا دیا

Express News

واٹس ایپ نے ویب ورژن کیلئے اہم فیچر متعارف کرا دیا

Express News

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس کی سروس معطل

Express News

60 برس قبل پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے خلائی جہاز کا معمہ حل ہونے کے قریب

Express News

خطرناک اور تباہ کن زلزلے کی پیشگوئی، دنیا تباہ ہونے جارہی ہے؟

Express News

چین نے ایران کو جدید ریڈار’’YLC-8B‘‘فراہم کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو