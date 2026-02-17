بھارتی کوچ کا ابھیشیک شرما سے متعلق بڑا بیان!

ٹیم انڈیا غیر ضروری تجزیہ نہیں کرتی: بھارتی بیٹنگ کوچ

ویب ڈیسک February 18, 2026
facebook whatsup

بھارت کے بیٹنگ کوچ ستانشو کوٹک کا کہنا ہے کہ ٹیم انڈیا غیر ضروری تجزیہ نہیں کرتی۔ابھیشیک بیماری سے پہلے رنز کر رہے تھے۔

ابھیشیک شرما کے آؤٹ ہونے کے طریقے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات بطور پر بیٹر آپ مخالف ٹیموں سے زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے پلان ہیں، وہ ان پر ویسے چلتے ہیں جیسے وہ چلنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم مخالف ٹیموں سے متعلق، ان کی بولنگ، ان کے مضبوط پہلو اور وہ کیا تیاری کر رہے ہیں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ تمام بلے بازوں کے ساتھ کیا جاتا ہے صرف ابھیشیک کے ساتھ نہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ بیمار ہونے سے قبل ابھیشیک رنز کر رہے تھے۔ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کبھی کبھار 10 گیندوں پر 30 رنز بہت اہم ہوتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Feb 18, 2026 12:46 AM |
جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

 Feb 17, 2026 07:13 PM |
وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور نمیبیا کا اہم میچ؛ کولمبو میں موسم کیسا رہے گا؟بارش کے کتنے امکانات ہیں؟

Express News

حکومت نے دورہ آسٹریلیا کے دوران پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بدانتظامی کا سخت نوٹس لے لیا

Express News

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کی امین الحق کو وزیر کھیل مقرر ہونے پر مبارکباد

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کینیڈین کھلاڑی نے احمد شہزاد کا 12 سال پرانا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: نیپال نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت کا معلوم نہیں، ہم فائنل کھیلیں گے، شاداب خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو