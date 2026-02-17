شدید دھند، موٹروے ایم 11 اور ایم 3 کے متعدد حصے ٹریفک کے لیے بند

موٹرویز کی عارضی بندش کا مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے، ترجمان

February 17, 2026
لاہور:

شدید دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم 11 اور موٹروے ایم 3 کے مختلف حصوں کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹروے کو حدِ نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث بند کیا گیا، جبکہ موٹروے ایم 3 فیض پور سے رجانہ تک دھند کی شدت کے سبب ٹریفک کے لیے بند ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی عارضی بندش کا مقصد شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ دھند میں ڈرائیونگ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ حدِ نگاہ کم ہونے سے حادثات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔

موٹروے پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر سفر ناگزیر ہو تو دن کے اوقات کو ترجیح دیں۔

ترجمان کے مطابق دھند کے موسم میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔

 

حکام کا مزید کہنا ہے کہ صورتحال بہتر ہوتے ہی موٹرویز کو مرحلہ وار ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ روانگی سے قبل موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کر کے تازہ صورتحال معلوم کر لیں۔
