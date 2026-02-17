موٹروے پولیس کی بروقت کارروائی سے بڑا حادثہ ٹل گیا

آگ پر قابو پانے کے لیے ایف ڈبلیو او کے واٹر باؤزرز کی مدد حاصل کی گئی

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
لاہور:

موٹروے ایم-2 ساؤتھ پر سیال موڑ کے قریب اسلام آباد سے لاہور جانے والی ایک بس کے پچھلے حصے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تاہم موٹروے پولیس کی فوری کارروائی سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔

ترجمان سنٹرل ریجن کے مطابق واقعہ موٹروے ایم 2 ساؤتھ پر پیش آیا جہاں شارٹ سرکٹ کے باعث بس کے عقب میں آگ لگی۔

خوش قسمتی سے اس وقت بس میں کوئی مسافر موجود نہیں تھا اور صرف عملہ سوار تھا۔

موٹروے پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر بس میں موجود عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔

مزید پڑھیں

Express News

موٹر وے پر ٹرک کے پچھلے ٹائروں میں اچانک آگ لگ گئی، بروقت کارروائی سے بڑا حادثہ ٹل گیا

Express News

موٹر وے پر خوفناک تصادم میں میت لے جانے والی ایمبولینس کا ڈرائیور جاں بحق

افسران نے فوری طور پر سڑک پر کوننگ اور وارننگ بورڈز لگا کر ٹریفک کو محفوظ بنایا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔

ترجمان کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے ایف ڈبلیو او کے واٹر باؤزرز کی مدد حاصل کی گئی جس کے بعد شعلوں کو مکمل طور پر بجھا دیا گیا۔

بس مالک نے موٹروے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوری کارروائی کے باعث قیمتی جانیں محفوظ رہیں اور نقصان محدود رہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Feb 18, 2026 12:46 AM |
جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

 Feb 17, 2026 07:13 PM |
وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پولیس اہلکار نے گھریلو ناچاقی اور پریشانی سے دلبرداشتہ ہوکر خود کو گولی مارلی

Express News

احسن اقبال کی بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیراعظم طارق رحمان کو دورہ پاکستان کی دعوت

Express News

ذوالفقار علی بھٹو سے بلاول بھٹو تک پیپلزپارٹی ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، صدر مملکت

Express News

کراچی؛ 8 سال پرانے اغوا، جبری شادی اور زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا

Express News

کراچی میں رمضانوں کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

چینی منصوبوں کو نشانہ بنانے والا نیٹ ورک بےنقاب، شانگلہ کبل گرام میں 3 دہشت گرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو