بھنبور، آتشزدگی کے واقعے میں آثار قدیمہ کا مقام خاکستر

آگ نامعلوم افراد نے سمندری گھاٹی کے کنارے لگائی، حفاظتی عملے کی آمد پر فرار

زبیر نذیر خان February 17, 2026
کراچی:

عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے جانے والے قدیم شہر بھنبور میں نامعلوم افراد نے آگ لگا دی،آتش زدگی کے واقعے میں سمندری گھاٹی کے کنارے آثار قدیمہ کا مقام جل کر خاکستر ہو گیا۔

تفصیلات کے مطابق سندھ کے ضلع ٹھٹہ میں دریائے سندھ کے کنارے آباد پہلی صدی قبل مسیح کے تباہ شدہ تاریخی شہر بھنبور میں نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ 

واقعے کے نتیجے میں آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثہ کی حیثیت رکھنے والے شہر میں قدرتی جھیل کے کنارے جھاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ 

خوش قسمتی سے قریب موجود دنیا کی قدیم ترین اور جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد، قدیم مکانات کے آثار اور دیگر تاریخی مقامات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ 

حفاظتی عملے کی آمد پر نامعلوم ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔

واضح رہے کہ پہلی صدی قبل مسیح کے شہر بھنبور کو 10ویں صدی میں از سر نو تعمیر کیا گیا تھا۔

سندھ کی مشہور لوگ داستان سسی پنوں کے حوالے سے معروف اس شہر کو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارے یونیسکو 2004 میں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے چکا ہے۔
