رمضان المبارک کی آمد؛ پنجاب میں چراغاں، بازاروں میں سجاوٹ کی دلکش ویڈیوز

رمضان المبارک کی یہ سجاوٹ روحانی جذبے کو تقویت اور معاشرتی بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ ہے، شہریوں کا مؤقف

ویب ڈیسک February 18, 2026
لاہور:

پاکستان میں کل جمعرات  19 فروری سے ماہِ صیام کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلے روزے کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں خوشی، عقیدت اور روحانیت کی فضا قائم ہے۔

رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں خصوصاً پنجاب کا قریہ قریہ اور شہر شہر استقبال کے لیے سجائے گئے ہیں، جہاں مختلف اضلاع میں مساجد، بازاروں، شاہراہوں اور اہم مقامات پر خصوصی روشنیوں اور چراغاں کا اہتمام کیا گیا ہے۔

صوبے کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں تک ہر طرف چراغاں اور رنگ برنگی لائٹس کا دلکش منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔

راولپنڈی میں استقبالِ رمضان کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر کی بڑی شاہراہوں، مارکیٹوں اور چوراہوں پر ’رمضان نگہبان‘ کے نیون سائن جگمگا رہے ہیں جبکہ سڑکوں کے اطراف گرین بیلٹس پر رنگ برنگ روشنیاں لگائی گئی ہیں۔

اسی طرح مختلف سڑکوں کے کنارے نصب پولز پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ روشن و تاباں ہیں جو رات کے وقت روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ ہر بڑی سڑک کے کنارے درختوں پر رنگین روشنیوں سے سماں بندھ گیا ہے جبکہ مارکیٹوں کے داخلی راستوں پر رمضان المبارک تھیم کے تحت محرابی لائٹنگ عوامی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔

اُدھر چکوال اور تلہ گنگ میں گلیاں، بازار اور مرکزی شاہراہیں خوبصورتی سے سجا دی گئی ہیں۔ ’نگہبان رمضان بازار‘ اور ’نگہباں دسترخوان‘ میں روشن آرائشی محرابیں اور خصوصی لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں شہریوں کی بڑی تعداد سجاوٹ دیکھنے کے لیے رخ کر رہی ہے۔

اسی طرح اٹک، خوشاب، میانوالی اور فیصل آباد میں بھی بازاروں کی سج دھج دیدنی ہے۔

بہاولپور، ننکانہ صاحب، سرگودھا، وہاڑی، گجرات اور مظفر گڑھ میں رنگ برنگ روشنیاں رمضان المبارک کی رونقیں بڑھا رہی ہیں۔

مزید برآں خانیوال، لودھراں، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بہاولنگر، ساہیوال اور پاکپتن میں بھی رمضان کی خوشیوں کے پیش نظر خصوصی لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔

سیاحتی مقام مری کی بل کھاتی سڑکیں بھی رمضان المبارک کی مناسبت سے روشنیوں میں نہا گئی ہیں، جہاں شام ڈھلتے ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔

متعدد شہروں میں ریڑھی بازاروں، سہولت بازاروں اور خصوصی رمضان بازاروں میں بھی چراغاں کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ دسترخوان اور سستے بازار قائم کیے گئے ہیں جہاں شہریوں کو بنیادی اشیائے خور و نوش مناسب نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ سجاوٹ نہ صرف روحانی جذبے کو تقویت دیتی ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔

انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی اور صفائی کے خصوصی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں تاکہ شہری سکون اور اطمینان کے ساتھ اس بابرکت مہینے کا آغاز کر سکیں۔
