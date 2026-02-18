سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مقدمات سماعت

کمرہ عدالت میں گنجائش کم ہے اور آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جسٹس ہاشم خان کاکڑ کا سلمان صفدر سے مکالمہ

ویب ڈیسک February 18, 2026
سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مقدمات کی ہوگی جب کہ سماعت سے قبل جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے سلمان صفدر سے مکالمہ کیا کہ اس کمرہ عدالت میں گنجائش کم ہے اور آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے مقدمات کمرہ عدالت نمبر دو میں سنے جائیں گے۔

جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سائیفر، توشہ خانہ اور ہتک عزت کیسز کی سماعت کرے گا۔

محمود خان اچکزئی، علی محمد خان سپریم کورٹ پہنچئے، سلمان اکرم راجہ، محمد سہیل آفریدی، گوہر علی، علی ظفر و دیگر رہنما بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے۔

بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی عدالت پہنچ گئیں، سپریم کورٹ بانی تحریک انصاف کے تین مقدمات کی سماعت کرے گا۔

عدالتی بینچ بشریٰ بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب کی اپیل پر بھی سماعت کرے گا، بانی تک ذاتی معالجین کی رسائی کی استدعا بھی کی جائے گی، لطیف کھوسہ، نور الحق قادری بھی عدالت پہنچ گئے۔

سماعت سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی عمران خان کی بہنوں سے اہم ملاقات ہوئی جس میں عمران خان کی صحت، عدالتی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔
