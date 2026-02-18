لاہور میں دلخراش واقعہ، مخالفین کو پھنسانے کے لیے باپ نے اپنے5 سالہ بیٹے کو قتل کردیا

پولیس تحقیقات میں شک گزرنے پر بچے کے باپ کو گرفتار کیا، دوران تفتیش ملزم اعظم نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا

ویب ڈیسک February 18, 2026
لاہور میں دلخراش واقعہ، مخالفین کو پھنسانے کے لیے 5 سالہ بیٹے کو قتل کردیا۔

رپورٹ کے مطابق پانچ سالہ اذان نامی بچہ چوہنگ سے اغواء ہوا تھا، اغواء کے بعد بچے کی لاش کاہنہ کے علاقہ سے ملی، بچے کو تیز دار آلے سے قتل کیا گیا۔

بچے کے اغواء کا مقدمہ بچے کی والدہ کے بیان پر درج ہوا، پولیس تحقیقات میں شک گزرنے پر بچے کے باپ کو گرفتار کیا، دوران تفتیش ملزم اعظم نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا۔

پولیس ذرائع نے کہا کہ اغواء اور قتل کی واردات میں ملزم کے ساتھ ایک اور ملزم بھی ملوث تھا، مخالفین کو پھنسانے کے لیے بیٹے کو قتل کیا۔
