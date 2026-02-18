رمضان المبارک میں سندھ بھر کے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل

محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے اسکولوں کے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا

ویب ڈیسک February 18, 2026
کراچی:

رمضان المبارک کے دوران سندھ بھر کے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔

محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے رمضان المبارک کے دوران اسکولوں کے اوقات کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

نوٹیفکیشن میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے اوقات کار کا اعلان کیا گیا۔

Express News

سندھ میں رمضان کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقاتِ کار جاری

سنگل شفٹ اسکول صبح 8 بجے سے ساڑھے 12 بجے تک کھلیں گے اور جمعہ کے روز سنگل شفٹ صبح 8 سے 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔

ڈبل شفٹ میں پہلی شفٹ میں صبح 7:30 سے 11:30 تک تدریسی عمل جاری رہے گا جبکہ ڈبل شفٹ میں دوسری شفٹ 11:45 سے 2:45 تک کھلے رہیں گے۔

تمام سرکاری و نجی اسکولوں پر نئے اوقات لاگو ہوں گے۔
