پی ایس ایل میں شامل نئی فرنچائز سے متعلق تنازعات کھل کر سامنے آگئے

پی ایس ایل سیزن 11 کے آغاز سے قبل ہی بیچ چوراہے پر ہنڈیا پھوٹ گئی

اسپورٹس رپورٹرز/زبیر نذیر خان February 18, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان سپر لیگ میں شامل کی جانے والی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز کے حوالے سے تنازعات کھل کر سامنے آگئے، پی ایس ایل سیزن 11 کے آغاز سے قبل ہی بیچ چوراہے پر ہنڈیا پھوٹ گئی۔

فرنچائز کے 76 فیصد شیئرز کا قانونی مالک ہونے کے دعویدار محمد شاہد نے الزام عائد کیا ہے کہ حمزہ مجید  فرنچائز کے شیئر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مزید شیئرز بیچنے کا حق نہیں، پی سی بی کو معاملات سے آگاہ کر دیا ہے اور قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں۔

محمد شاہد کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شراکت دار حمزہ مجید کی جانب سے میری اجازت کے بغیر مزید شیئرز بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس عمل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں۔

آسٹریلیا میں مقیم بزنس مین محمد شاہد نے جاری اپنے ویڈیو بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیالکوٹ اسٹالینز کے 76 فیصد شیئرز کے مالک ہیں، تاہم 24 فیصد شئیرز کے حامل حمزہ مجید مبینہ طور پر زیادہ پیسوں کے لالچ میں مزید لوگوں کو مہنگے داموں میرے حصے کے شیئرز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

محمد شاہد کے مطابق وہ 27 سال بعد پاکستان آئے ہیں اور یہاں بھاری سرمایہ کاری کرکے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کو درست طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، حمزہ مجید کی سرگرمیوں کا میرے وکلاء بغور جائزہ لے رہے ہیں اور ضرورت پڑنے پر بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل انتظامیہ کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل11؛ نیلامی میں فروخت ہونیوالے سب سے مہنگے اور سستے کھلاڑی کونسے ہیں؟

Express News

پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، پلیئرز آکشن مکمل

واضح رہے کہ سیالکوٹ اسٹالینز لیگ کے حقوق او زیڈ ڈویلپرز کو رواں سال 8 جنوری کو اسلام آباد میں پی سی بی کی منعقدہ نیلامی میں ایک ارب 85 کروڑ روپے (تقریبا 6.5 کروڑ ڈالر) میں فروخت کیے گئے، سیالکوٹ اسٹالینز فرنچائز 23 مارچ سے 3 مئی 2026 تک کھیلے جانے والے پی ایس ایل سیزن 11 میں شریک ہوگی۔

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اپنے دور کے عظیم آل راؤنڈر وسیم اکرم کو فرنچائز کا صدر اور سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر سہیل تنویر کو بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے، سیالکوٹ اسٹالینز نے منعقدہ آکشن میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے معروف کرکٹر اسٹیو اسمتھ کی 14 کروڑ روپے کی بولی لگا کر براہ راست خدمات حاصل کی ہیں۔

فرنچائز نے محمد نواز کو 6 کروڑ 16 لاکھ، سلمان مرزا کو 3 کروڑ 94 لاکھ، احمد دانیال کو 2 کروڑ 24 لاکھ  جبکہ سعد مسعود کو 84 لاکھ روپے میں برقرار رکھا۔

صاحبزادہ فرحان کو 6 کروڑ 16 لاکھ روپے میں خریدا گیا، غیر ملکی کرکٹدز ایشٹن ٹرنر 4 کروڑ 20 لاکھ، پیٹر سڈل 2 کروڑ 50 لاکھ اور تبریز شمسی 2 کروڑ 20 لاکھ روپے میں ٹیم کا حصہ بنے۔ مزید براں جہانزیب سلطان، لشلن شا اور ڈیانو پاٹگیٹر کو 60، 60 لاکھ روپے میں خریدا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

 Feb 18, 2026 01:02 PM |
بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 02:54 PM |
ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Feb 18, 2026 12:46 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور نمیبیا کا اہم میچ؛ کولمبو میں موسم کیسا رہے گا؟بارش کے کتنے امکانات ہیں؟

Express News

حکومت نے دورہ آسٹریلیا کے دوران پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بدانتظامی کا سخت نوٹس لے لیا

Express News

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کی امین الحق کو وزیر کھیل مقرر ہونے پر مبارکباد

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ کینیڈین کھلاڑی نے احمد شہزاد کا 12 سال پرانا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: نیپال نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارت کا معلوم نہیں، ہم فائنل کھیلیں گے، شاداب خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو