کینسر کے مریضوں کیلیے جعلی دوا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا،  بڑی کھیپ پکڑی گئی

فیکٹری میں بننے والی دوا بہت خطرناک اور بعض صورتوں میں جان لیوا بھی ہے

ویب ڈیسک February 18, 2026
کراچی:

شہر قائد میں کینسر کے مریضوں کے لیے جعلی دوا بنانے والی فیکٹری پر چھاپے میں ادویہ کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔

ذرائع ایف آئی اے کے مطابق اینٹی کرپشن سرکل نے شہر کے مضافاتی علاقے احسن آباد میں کارروائی  کرتے ہوئے   جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا، جہاں سے  کینسر کے مریضوں کے لیے تجویز کردہ  درد کش دوا کی بہت بڑی کھیپ تحویل میں لے لی  گئی۔

فیکٹری میں دوا کی  قانونی ڈوز زیادہ سے زیادہ 50 ملی گرام ہے مگرفیکٹری میں 225 ایم جی دوا تیار کی جارہی تھی ، جو بہت خطرناک اور بعض صورتوں میں جان لیوا ہے۔  تیار ہونے والی دوا پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی غیر قانونی چینلز کے ذریعے سپلائی کی جاتی رہی  ہے۔

ایف آئی اے کی  کارروائی کے دوران  اس دوا کی ایک کھیپ کو منڈیوں کے لیے بھی روک دیا گیا۔  غیر قانونی جعلی ادویات،(خام مال) اور پکڑی گئی مشینری  کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔

ذرائع کے مطابق  کارروائی کے دوران متعدد گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں جب کہ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔
