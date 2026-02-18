لاہور میں ماہ ِرمضان المبارک 1447ہجری کا چاند نظر نہیں ایا۔
تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کےلئے زونل کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف بلڈنگ میں ڈی جی اوقاف شاہد حسین کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس میں علماء کرام اور محکمہ موسمیات کے افسران نے شرکت کی۔
زونل کمیٹی کے مطابق لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا وقت 6بجکر52منٹ تھا اور مقررہ وقت تک چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔
پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا آخری وقت 7 بجکر 8 منٹ ہے جبکہ بلوچستان میں نظر آنے کا وقت 7 بجکر 47منٹ تک ہے۔