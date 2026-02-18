اہم سری لنکن بولر ورلڈ کپ سے باہر، متبادل کھلاڑی شامل

فاسٹ بولر آسٹریلیا کے خلاف بولنگ کراتے ہوئے زخمی ہوئے

ویب ڈیسک February 18, 2026
سری لنکا کے فاسٹ بولر متھیشا پتھیرانا پنڈلی کی انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوگئے۔

آسٹریلیا کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے پتھیرانا کے اسکینز میں معلوم ہوا کہ ان کو انجری سے صحتیاب ہونے میں کئی ہفتوں کا وقفہ درکار ہے۔

فاسٹ بولر کی جگہ ایونٹ کے لیے 25 سالہ دلشان مدھوشنکا کو ٹیم شامل کیا گیا ہے۔

دلشان مدھوشنکا نے آخری اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جولائی 2024 میں کھیلا تھا۔ وہ اپنے 15 میچز میں 31.86 کی اوسط اور 9.75 کی اوسط سے 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔

سری لنکا اپنا اگلا میچ زمبابوے کے خلاف 19 فروری بروز جمعرات کو کھیلے گی۔ واضح رہے دونوں ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں۔
