سری لنکا کے فاسٹ بولر متھیشا پتھیرانا پنڈلی کی انجری کے باعث ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہوگئے۔
آسٹریلیا کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے زخمی ہونے والے پتھیرانا کے اسکینز میں معلوم ہوا کہ ان کو انجری سے صحتیاب ہونے میں کئی ہفتوں کا وقفہ درکار ہے۔
فاسٹ بولر کی جگہ ایونٹ کے لیے 25 سالہ دلشان مدھوشنکا کو ٹیم شامل کیا گیا ہے۔
دلشان مدھوشنکا نے آخری اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جولائی 2024 میں کھیلا تھا۔ وہ اپنے 15 میچز میں 31.86 کی اوسط اور 9.75 کی اوسط سے 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔
سری لنکا اپنا اگلا میچ زمبابوے کے خلاف 19 فروری بروز جمعرات کو کھیلے گی۔ واضح رہے دونوں ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں۔