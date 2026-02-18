پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے بھارت سے مستقبل کے اہم ایونٹس کی میزبانی واپس لیے جانے کا امکان ہے۔
آسٹریلوی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی سی نے بھارت میں شیڈول 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 کے ون ڈے ورلڈکپ کے لیے متبادل میزبان ملک پر غور شروع کردیا۔ خطے میں جاری سیاسی کشیدگی اور ممکنہ سفارتی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز کا جائزہ لیا جارہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ان گلوبل ایونٹس کی میزبانی آسٹریلیا کو دی جا سکتی ہے کیونکہ آسٹریلیا اس سے قبل بھی کامیابی سے بڑے عالمی ٹورنامنٹس کی میزبانی کرچکا ہے اور اس کے پاس جدید اسٹیڈیمز اور مضبوط انتظامی ڈھانچہ موجود ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں ورلڈ کپ کے دوران بنگلادیش کی شرکت کے معاملے پر بھی تحفظات سامنے آئے۔ اسی تناظر میں آئی سی سی آئندہ بین الاقوامی ایونٹس میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز کی تلاش میں ہے تاکہ کسی بھی قسم کی سفارتی یا سیکیورٹی صورتحال ٹورنامنٹ کے انعقاد پر اثر انداز نہ ہو۔
یاد رہے کہ مالی طور پر مضبوط کرکٹ مارکیٹ ہونے کے باعث گزشتہ برسوں میں بھارت کو متعدد بڑے ایونٹس کی میزبانی دی گئی تھی، تاہم پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے بعد اب ان فیصلوں پر نظرثانی کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔