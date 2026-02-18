آئی سی سی کا بھارت سے اہم کرکٹ ایونٹس کی میزبانی واپس لینے پر غور

آئی سی سی نے 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 ورلڈ کپ کے لیے مقام کی تبدیلی پر غور کیا

ویب ڈیسک February 18, 2026
پاک بھارت کشیدگی کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے بھارت سے مستقبل کے اہم ایونٹس کی میزبانی واپس لیے جانے کا امکان ہے۔

آسٹریلوی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی سی نے بھارت میں شیڈول 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 کے ون ڈے ورلڈکپ کے لیے متبادل میزبان ملک پر غور شروع کردیا۔ خطے میں جاری سیاسی کشیدگی اور ممکنہ سفارتی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف آپشنز کا جائزہ لیا جارہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق ان گلوبل ایونٹس کی میزبانی آسٹریلیا کو دی جا سکتی ہے کیونکہ آسٹریلیا اس سے قبل بھی کامیابی سے بڑے عالمی ٹورنامنٹس کی میزبانی کرچکا ہے اور اس کے پاس جدید اسٹیڈیمز اور مضبوط انتظامی ڈھانچہ موجود ہے۔

Express News

پاک بھارت میچ، آئی سی سی نے کشیدگی ختم کرنے کیلیے 5 ممالک کے کرکٹ سربراہان کو مدعو کرلیا

Express News

آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی مذاکرات؛ آئی سی سی کا اعلامیہ جاری

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں ورلڈ کپ کے دوران بنگلادیش کی شرکت کے معاملے پر بھی تحفظات سامنے آئے۔ اسی تناظر میں آئی سی سی آئندہ بین الاقوامی ایونٹس میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز کی تلاش میں ہے تاکہ کسی بھی قسم کی سفارتی یا سیکیورٹی صورتحال ٹورنامنٹ کے انعقاد پر اثر انداز نہ ہو۔

یاد رہے کہ مالی طور پر مضبوط کرکٹ مارکیٹ ہونے کے باعث گزشتہ برسوں میں بھارت کو متعدد بڑے ایونٹس کی میزبانی دی گئی تھی، تاہم پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے بعد اب ان فیصلوں پر نظرثانی کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔

 
