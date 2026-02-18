ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ پاکستانی ٹیم سپر 8 مرحلے کے میچز کون کونسی ٹیموں سے کب کھیلے گی؟

سپر 8 کے پہلے گروپ میں بھارت، جنوبی افریقا، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہیں

ویب ڈیسک February 18, 2026
آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا۔

پاکستان نے اپنے آخری گروپ میچ میں نمیبیا کو 102 رنز سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کی۔

سپر 8 مرحلے میں پاکستان کو سخت مقابلوں کا سامنا ہوگا جہاں اس کا پہلا میچ 21 فروری کو نیوزی لینڈ  کے خلاف ہوگا۔ دوسرا میچ 24 فروری کو انگلینڈ سے کھیلا جائے گا جبکہ 28 فروری کو پاکستان کا ٹاکرا سری لنکا سے ہوگا۔

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ : نمیبیا کو 102 رنز سے شکست، پاکستان سپرایٹ مرحلے میں پہنچ گیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا کا پہلے راؤنڈ میں باہر ہونا پاکستان کیلیے خوش بختی کی علامت؟

یہ تمام ٹیمیں سپر 8 کے اسی گروپ میں شامل ہیں جس کے باعث مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ہونے کی توقع ہے۔ سپر 8 کے پہلے گروپ میں بھارت، جنوبی افریقا، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہیں۔

ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے تمام ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے متوقع ہیں جبکہ شائقین کرکٹ کی نظریں پاکستان کی کارکردگی پر مرکوز ہیں۔
