کراچی میں گھر کے ٹینک سے کمسن بہن بھائیوں کی لاشیں برآمد

ابتدائی معلومات کے مطابق بہن ٹینک میں گر گئی تھی جس کو بچانے کیلیے کودا اور ڈوب کر جاں بحق ہوگیا

ویب ڈیسک February 18, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

شہر قائد میں سپر ہائی وے پر قائم خادم حسین گوٹھ میں پانی کے ٹینک سے دو بچوں کی لاشیں ملیں جو بہن بھائی ہیں۔

واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو رضاکاروں نے وقوعہ پر پہنچ کر لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کیا جہاں دونوں کی شناخت بہن بھائی سے ہوئی۔

واقعے کی اطلاع ملنے پر ایس ایچ او موقع پر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اہل خانہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور دونوں بھائی بہن گھر پر اکیلے تھے۔

پولیس نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق بچے ٹینک سے پانی نکال رہے تھے کہ بہن ٹینک میں گر گئی، جس کو بچانے کیلیے بھائی کودا تو وہ بھی ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔

 
