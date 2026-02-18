پاکستان قومی کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2028 کے لیے بھی براہِ راست کوالیفائی کرلیا۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں رسائی حاصل کرنے والی 8 ٹیموں نے 2028 کے ورلڈ کپ میں اپنی جگہ یقینی بنالی ہے۔
2028 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی مشترکہ میزبانی میں کھیلا جائے گا جس میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی جبکہ میزبان ہونے کی حیثیت سے آسٹریلیا نے بھی براہ راست کوالیفائی کر لیا۔
براہِ راست کوالیفائی کرنے والی دیگر ٹیموں میں بھارت ، انگلینڈ ، نیوزی لینڈ ، سری لنکا ، زمبابوے ، جنوبی افریقا اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں۔
مزید برآں نو مارچ تک درجہ بندی میں شامل تین بہترین ٹیمیں بھی براہِ راست جگہ بنائیں گی جن میں بنگلا دیش قومی کرکٹ ٹیم، افغانستان قومی کرکٹ ٹیم اور آئرلینڈ کرکٹ ٹیم شامل نہیں ہیں جبکہ باقی 8 ٹیموں کا فیصلہ ریجنل کوالیفائرز کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان نے نمیبیا کو 102 رنز سے شکست دے کر سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا تھا جس کے ساتھ ہی اگلے ورلڈ کپ 2028 میں شرکت بھی یقینی ہوگئی۔