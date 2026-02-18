خوشخبری، سوئی سدرن گیس کا رمضان کیلیے نیا شیڈول، پورے دن میں صرف ساڑھے 4 گھنٹے سپلائی بند ہوگی

گیس کی سپلائی سحر سے قبل رات 3 بجے سے اگلی صبح ساڑھے 10 بجے تک کی جائے گی، پریشر کی کمی پر صارفین شکایت درج کرائیں

محمد عمیر دبیر February 18, 2026
facebook whatsup
—فوٹو: فائل

سوئی سدرن گیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے شیڈول جاری کردیا جس کے مطابق  سپلائی دن کے 24 گھنٹوں میں سے صرف ساڑھے چار گھنٹے بند رہے گی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سوئی گیس نے سحر و افطار کے وقت گھریلو صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔

ایس ایس جی سی ترجمان کے مطابق رمضان المبارک میں صارفین کی سہولت کیلیے سحری سے قبل رات تین بجے سے اگلی رات ساڑھے 10 بجے تک مسلسل گیس فراہم کی جائے گی۔

اسی طرح رات ساڑھے 10 بجے سے 3 بجے تک سپلائی معطل رہے گی۔

ترجمان نے کہا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی سحری اور افطاری کی تیاریوں کے لیے گیس کے بہترین پریشر کو یقینی بنائے گی تاکہ صارفین کو بالخصوص سحری اور افطاری میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

ترجمان نے بتایا کہ ملکی ذخائر میں ہر سال گیس کے ذخائر میں 10 فیصد تک کمی کے باوجود حکومت نے رمضان المبارک کے دوران کمپنی کو اضافی گیس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی جس کے باعث صارفین کو سہولت دی گئی ہے۔

مرکزی ترجمان سلمان احمد صدیقی نے کہا کہ گیس فراہمی کے دوران اگر صارفین کو پریشر کی کمی یا فراہمی نہ ہونے کی شکایت ہو تو وہ ہیلپ لائن 1199، موبائل ایپ یا قریبی کسٹمر فیسلٹیشن سینٹر پر شکایت درج کروائیں جس کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ کمپریسر سے گیس کا استعمال قانونا جرم اور غیر اخلاقی عمل ہے جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگر ایسا کوئی بھی شخص نظر میں ہو تو اُس کی فوری طور پر 1199 پر اطلاع دیں جس پر نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اورایسے شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس کے تحت بھاری جرمانہ، قید اور طویل عرصے کیلیے گیس کنکشن کی معطلی ہوگی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

 Feb 18, 2026 09:02 PM |
سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

 Feb 18, 2026 01:02 PM |
بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 02:54 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں رمضانوں کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

سانحہ گل پلازہ: بروقت امداد نہ ملنے سے نعشوں کے ڈھیر لگ گئے

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

Express News

جماعت اسلامی کے کارکنوں نے سندھ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کی، شرجیل میمن

Express News

میئر کراچی نے ویلنٹائنز ڈے پر حافظ نعیم کو گلدستہ بھیج دیا

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک کے ایک اور حادثے میں نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو