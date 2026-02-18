راولپنڈی میں گھر کے اندر فائرنگ سے شوہر دو بیویوں سمیت قتل

مقتول کے بیٹے کے ابتدائی بیان میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ گاؤں سے آئے رشتہ داروں نے قتل کیا

صالح مغل February 18, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کے علاقے پشاور روڈ، قاسم آباد بازار میں گھر کے اندر فائرنگ سے شوہر  کو دونوں بیویوں سمیت قتل کر دیا گیا۔

فائرنگ کا واقعہ تھانہ نصیر آباد کی حدود میں پیش آیا جہاں فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک مرد جاں بحق ہوگئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں، پانچ ایمرجنسی گاڑیوں اور دس سے زائد اہلکاروں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق فرانزک شواہد اکٹھے کرنے کے بعد نعشوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت حسن عرف بادشاہ، ان کی اہلیہ نور اور دوسری اہلیہ ندا کے ناموں سے ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ داری کے تنازعے پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں بادشاہ اور اس کی دونوں بیویوں کو قتل کیا گیا۔ مقتول کے بیٹے کے ابتدائی بیان میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ گاؤں سے آئے رشتہ داروں نے قتل کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور میں 4 بچوں کی ماں کے قتل میں ملوث قریبی رشتے دار گرفتار، تہلکہ خیز انکشافات

واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی پی او سید خالد محمود ہمدانی نے سینئر افسران کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس پی پوٹھوہار پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر موجود رہے اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔

 پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں جبکہ ملوث ملزمان کو گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

 Feb 18, 2026 09:05 PM |
سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

 Feb 18, 2026 01:02 PM |
بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 02:54 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پولیس اہلکار نے گھریلو ناچاقی اور پریشانی سے دلبرداشتہ ہوکر خود کو گولی مارلی

Express News

احسن اقبال کی بنگلہ دیش کے نومنتخب وزیراعظم طارق رحمان کو دورہ پاکستان کی دعوت

Express News

ذوالفقار علی بھٹو سے بلاول بھٹو تک پیپلزپارٹی ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، صدر مملکت

Express News

کراچی؛ 8 سال پرانے اغوا، جبری شادی اور زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا

Express News

کراچی میں رمضانوں کی آمد سے قبل پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں

Express News

چینی منصوبوں کو نشانہ بنانے والا نیٹ ورک بےنقاب، شانگلہ کبل گرام میں 3 دہشت گرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو