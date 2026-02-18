ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ناقابلِ شکست بھارتی ٹیم کے کپتان کا بڑا بیان!

بھارتی ٹیم نے گروپ کے چاروں میچز جیت کر سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے

ویب ڈیسک February 18, 2026
بھارتی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادو کا کہنا ہے کہ جب آپ جیتتے ہیں تب بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج ٹیم نے سیکھا ہے۔

احمد آباد میں کھیلے گئے گروپ اے کے آخری میچ نیدرلینڈز کو 17 رنز سے شکست دینے کے بعد پوسٹ میچ تقریب میں بھارتی کپتان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بیٹنگ کر کے 190 تک اسکور کرنا چاہتے تھے۔ میدان میں کچھ اوس تھی جو بولرز کے لیے مشکل کر رہی تھی لیکن مجموعی طور پر وہ نتیجے سے بہت خوش ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم ایسی صورتحال میں شاید پھر ہو سکتی ہے (یعنی جلدی وکٹیں کھو دینا) لیکن بیٹرز کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ٹیم کے پاس فائر پاور ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ بعض اوقات یہ سر درد اچھا ہوتا ہے جب آپ کے پاس بہت سے آپشن موجود ہوں۔ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس پر خوش ہیں۔
