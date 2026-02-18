قومی کپتان اور ہیڈ کوچ کے درمیان تکرار، سلمان علی آغا نے غصے میں بوتل زمین پر پھینک دی

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کپتان سلمان علی آغا کو سمجھانے کی کوشش کرتے نظر آئے

ویب ڈیسک February 19, 2026
facebook whatsup

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں نمیبیا کے خلاف میچ کے دوران  ڈگ آؤٹ میں کپتان سلمان علی آغا غصے میں آ گئے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں کپتان اور ہیڈکوچ کے درمیان تکرار ہوئی، ویڈیو میں کپتان سلمان علی آغا کو زمین پر بوتل پھینکتے دیکھا گیا جبکہ ہیڈ کوچ مائیک ہیسن انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے نظر آئے۔

اس معاملے پر بات کرتے ہوئے سابق پاکستانی وکٹ کیپر کامران اکمل نے کہا کہ سلمان علی آغا اپنی وکٹ پر آؤٹ ہونے کے بعد افسردہ تھے اور کوچ ان سے بات کر رہے تھے۔

فاسٹ باؤلر باسط علی نے بھی وضاحت کی کہ یہ تبادلۂ خیال کپتان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہو رہا تھا اور سلمان علی آغا کوچ کی بات غور سے سن رہے تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی میں ایک اور شاندار سنگِ میل اپنے نام کر لیا

یہ واقعہ ٹیم کی جذباتی کیفیت اور کپتان کی قیادت کے دباؤ کو نمایاں کرتا ہےجو میچ کے دوران ٹیم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی، اس کے بعد پھر سے یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا پاکستان کرکٹ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔

پاکستان کرکٹ میں گزشتہ چند سالوں میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب کوچ نے اپنی مدت کار کے دوران ہی اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہو اور  اس کی وجہ کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے ساتھ تنازعات ہیں۔

واضح رہے کہ پاکستان نے نمیبیا کو 102 رنز سے ہرا کر ٹی 20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جگہ بنالی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

 Feb 18, 2026 09:05 PM |
سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

 Feb 18, 2026 01:02 PM |
بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

 Feb 18, 2026 02:54 PM |

متعلقہ

Express News

وزیرستان کی کمسن بچی کی شاندار بولنگ وائرل، پشاور زلمی کے مالک نے اپنی لیگ میں شامل کرلیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: ناقابلِ شکست بھارتی ٹیم کے کپتان کا بڑا بیان!

Express News

برازیل کی خاتون فٹبالر کیتھلین سوزا نے اسلام قبول کر کے عمرہ ادا کر لیا

Express News

پاکستان نے ورلڈ کپ 2028 کیلیے براہ راست کوالیفائی کر لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ پاکستانی ٹیم سپر 8 مرحلے کے میچز کون کونسی ٹیموں سے کب کھیلے گی؟

Express News

آئی سی سی کا بھارت سے اہم کرکٹ ایونٹس کی میزبانی واپس لینے پر غور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو