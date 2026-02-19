نام نہاد شائننگ انڈیا کی اے آئی سمٹ عالمی سطح پر رسوائی کی علامت بن گئی

نئی دہلی میں منعقدہ مرکزی اے آئی سمٹ کے دوران ایک بھارتی نجی یونیورسٹی کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب اس کی ایک پروفیسر نے چینی ساختہ روبوٹک ڈاگ کو اپنی یونیورسٹی کی تخلیق قرار دے دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس واقعے کے بعد گالگوشیا یونیورسٹی کو اے آئی سمٹ میں اپنا اسٹال ختم کرنے کی ہدایت کی گئی۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ یونیورسٹی کی پروفیسر نے سمٹ کے دوران چینی کمپنی کا تیار کردہ روبوٹک ڈاگ اپنی ایجاد کے طور پر پیش کیا تھا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آیا اور بھارت کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں یونیورسٹی نے وضاحت جاری کی۔
رپورٹس کے مطابق سمٹ کے دوران بدانتظامی، سست رفتار انٹرنیٹ اور بعض اسٹالز سے اشیاء کی چوری جیسے واقعات بھی سامنے آئے، جس پر انتظامات پر سوالات اٹھائے گئے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تنازع نے بھارت کے ٹیکنالوجی اور جدت سے متعلق بیانیے، خصوصاً میک ان انڈیا مہم، پر بھی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے مطابق ایسے واقعات سے عالمی سطح پر ملک کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔