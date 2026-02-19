ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ہم سب دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اداکار نے پریانکا کو اپنا بہترین ’برتھ ڈے ٹوئن‘ قرار دیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ اداکار ون ڈیزل نے اپنی فلم ’دی بلف‘ کے پریمیئر پر اداکارہ پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دے دی۔ 

غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہالی ووڈ اداکار ون ڈیزل لاس اینجلس میں اپنی آنے والی ایکشن تھرلر فلم ‘دی بلف‘ کے پریمیئر پر بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا جونس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ 

یاد رہے کہ دونوں کا یومِ پیدائش ایک ہی دن ہے جس پر ہالی ووڈ اداکار نے بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کو اپنی بہترین ’برتھ ڈے ٹوئن‘ قرار دیا، یہاں تک کہ انہیں نیلسن منڈیلا سے بھی تشبیہ دے دی۔

میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پریانکا بے حد باصلاحیت ہیں اور نیویارک اسکریننگ کے دوران انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارا برتھ ڈے بھی ایک ہی ہے، جس دوسری شخصیت کا میں سوچ سکتا ہوں وہ عظیم نیلسن منڈیلا ہیں، ہم سب دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

اسی دوران پروڈکشن کمپنی اے جی بی او نے مزاحیہ انداز میں جو روسو کو بھی ٹیگ کیا جن کا برتھ ڈے بھی 18 جولائی کو ہے۔

دوسری جانب پریانکا چوپڑا کے شوہر نک جونس نے ایک بار پھر رومانوی انداز دکھایا اور ریڈ کارپٹ پر پریانکا کے گاؤن کی ٹرین ٹھیک کرنے میں مدد کرتے دکھائی دیے۔ 

واضح رہے کہ فلم کے پریمیئر میں ہالی ووڈ کے کئی بڑے ستارے شریک ہوئے، پریانکا نے کارل اربن، دیگر کاسٹ ممبران اور فلم کے ہدایتکار فرینک ای فلاورز کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

 Feb 19, 2026 11:39 AM |
رشمیکا اور وجے کی شادی میں کترینہ اور وکی کوشل کی شادی سے کیا مماثلت ہے؟

رشمیکا اور وجے کی شادی میں کترینہ اور وکی کوشل کی شادی سے کیا مماثلت ہے؟

 Feb 19, 2026 10:28 AM |
9 سال کی رفاقت کے بعد رشتہ ختم ہونے کا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، انوشے اشرف

9 سال کی رفاقت کے بعد رشتہ ختم ہونے کا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، انوشے اشرف

 Feb 19, 2026 12:10 AM |

متعلقہ

Express News

راجپال یادیو کے بعد معروف اداکارہ کی بھی گرفتاری کی تیاریاں؛ ناقابلِ ضمانت وارنٹ

Express News

سلمان خان کی فلم ’ریڈی‘ کی ساتھی اداکارہ انتقال کرگئیں

Express News

بالی ووڈ سپر اسٹار کے والد انتقال کرگئے

Express News

ویوین رچرڈز سے محبت اور بیٹی کی پیدائش کے سوال پر نینا گپتا کا دو ٹوک جواب

Express News

جیل سے رہائی کے بعد راجپال یادیو کا پہلا بیان سامنے آگیا

Express News

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو