بھارتی پنجاب میں ہونے والی ایک شادی میں ساڑھے 8 کروڑ روپے اڑائے گئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔
بھارتی ریاست پنجاب کے ضلع ٹارن تاراں میں ہونے والی شادی کی ویڈیو نے انٹرنیٹ صارفین کو حیران کردیا جس سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ شادی کے دوران ساڑھے 8 کروڑ روپے اڑائے گئے۔
وائرل ویڈیو میں دلہا اور ان کے رشتہ داروں کی جانب سے دلہن پر نقد رقم کی بارش کی جارہی ہے۔
تقریب میں شامل مہمانوں میں بھارت میں مقیم خاندان کے افراد اور غیر ملکی (این آر آئی) دوست بھی شامل تھے جو ویلینٹائن ڈے پر شادی میں شریک ہونے کے لیے باہر سے آئے تھے۔
جس پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے باہر سے آنے والے دوستوں نے دلہن پر ڈالر برسائے اور مجموعی طور پر یہ رقم 8 کروڑ سے زائد تھی۔
تاہم، خاندان والوں نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ شادی کے دوران اڑائی گئی اصل رقم صرف 4 سے 5 لاکھ روپے تھے جس میں ڈالر بھی شامل تھے۔
دلہے کے قریبی رشتہ داروں اور وہاں موجود ڈی جے نے کہا کہ یہ رقم بڑھا چڑھا کر بتائی گئی اور حقیقت میں یہ رقم 3 ساے 4 لاکھ روپے تھی جن میں زیادہ تر چھوٹے نوٹ تھے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ براہ کرم انٹرنیٹ پر دکھائی جانے والی ہر چیز پر یقین نہ کریں۔