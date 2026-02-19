صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات و دہشتگردی کے کیس میں اہم پیشرفت

مقدمے میں منشیات کا چارج فریم ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ عدالت نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
فائل فوٹو
اسلام آباد:

سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات و دہشت گردی کے کیس میں اہم پیش رفت  سامنے آئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد پولیس نے فرانزک رپورٹ کی کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس کے مطابق مبینہ طور پر ریکور شدہ آئس کی فرانزک رپورٹ نیگیٹیو آ گئی ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ  برآمد کردہ مواد آئس نہیں ہے۔

کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس نے  کی۔  مقدمے میں منشیات کا چارج فریم ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اس حوالے سے عدالت نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا۔
