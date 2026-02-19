افغانستان میں تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف مظاہرہ خونی تصادم میں بدل گیا

افغانستان کے صوبہ فراہ میں احتجاج کرنے والے کسٹمز ملازمین پر فائرنگ کے واقعے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان اہلکاروں نے احتجاج کے دوران مظاہرین پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی حتمی تعداد کے بارے میں سرکاری سطح پر تصدیق نہیں ہو سکی۔
رپورٹس کے مطابق کسٹمز ملازمین مبینہ برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔
تاحال طالبان حکام کی جانب سے اس واقعے پر باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعہ ملک میں جاری معاشی مشکلات اور سرکاری ملازمین کو درپیش مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ انسانی حقوق کے حلقوں کی جانب سے بھی صورتحال پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔