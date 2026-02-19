جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدید اور سب سے بڑے ایئربس طیاروں کو خوش آمدید کہنے کیلیے تیار

مین رن وے کی اپ گریڈیشن کا کام 18 ماہ کی دی گئی ڈیڈ لائن میں مکمل کیا گیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
کراچی:

شہر قائد کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک اور اہم اعزاز حاصل ہوا ہے، جس پر اسے روایتی واٹر سلیوٹ بھی دیا گیا۔

کراچی ایئرپورٹ پر تعمیر نو کے بعد مرکزی رن وے جدید ترین اور سب سے بڑے ایئربس 380 طیاروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ رن وے نمبر 25R کی اپ گریڈیشن کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کا طیارہ بطور پہلی پرواز آج لینڈ کرے گا۔

واضح رہے کہ مین رن وے کی اپ گریڈیشن کا کام 18 ماہ کی دی گئی ڈیڈ لائن میں مکمل کیا گیا جبکہ رن وے 07L/25R کی تکمیل کے بعد اس کی درجہ بندی بھی اپ گریڈ کر دی گئی ہے۔

مرکزی رن وے اب وائیڈ باڈی والے ہوائی جہازوں کی ہینڈلنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے پہلی کامیاب آزمائشی لینڈنگ 3 جنوری 2026 کو کی گئی تھی اور آج رن وے کی تعمیر نو کے بعد پہلی پرواز اتر گئی جسے روایتی واٹر سیلیوٹ بھی دیا گیا۔

 
