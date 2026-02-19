چین کی ایک معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر کو اس وقت غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب لائیو اسٹریمنگ کے دوران استعمال کیا جانے والا بیوٹی فلٹر اچانک کام کرنا بند کرگیا، اور ان کا اصل چہرہ ناظرین کے سامنے آگیا۔ واقعے کے فوراً بعد بڑی تعداد میں صارفین نے انہیں اَن فالو کرنا شروع کردیا۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ انفلوئنسر ایک گانے پر لائیو ویڈیو بنا رہی تھیں کہ اسی دوران فلٹر کی خرابی کے باعث ان کی حقیقی شکل نمایاں ہوگئی۔ اس واقعے کے بعد وہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار فالوورز سے محروم ہوگئیں، جس نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔
واقعے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہوگئی اور صارفین کی بڑی تعداد نے بیوٹی فلٹرز کے بڑھتے ہوئے استعمال پر سوالات اٹھائے۔ کچھ لوگوں نے انفلوئنسر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر غیر حقیقی تاثر پیش کرنا صارفین کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔
دوسری جانب متعدد صارفین کا کہنا تھا کہ بیوٹی فلٹرز بظاہر خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ اکثر حقیقت کو چھپا دیتے ہیں اور اصل شخصیت اور ظاہری شکل کے بارے میں غلط توقعات پیدا کر دیتے ہیں۔