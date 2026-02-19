چین میں ایک خاتون سوشل میڈیا انفلوئنسر کو لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے پر بھاری نقصان اٹھانا پڑ گیا۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق خاتون لائیو سیشن کے دوران مداحوں سے گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے چہرے سے بیوٹی فلٹر ہٹ گیا۔
چند سیکنڈز کی اس ویڈیو میں ان کی اصل شکل نمایاں ہوتے ہی سوشل میڈیا صارفین حیران رہ گئے۔
رپورٹس کے مطابق واقعے کے بعد تقریباً ڈیڑھ لاکھ (1.5 لاکھ) فالوورز نے انہیں ان فالو کر دیا۔ صرف چار سیکنڈ کی یہ ویڈیو چند گھنٹوں میں وائرل ہوگئی اور مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی سے شیئر کی جاتی رہی۔
چین میں لائیو اسٹریمنگ کا رجحان خاصا مقبول ہے، جہاں انفلوئنسرز براہِ راست اپنے مداحوں کے سوالات کے جواب دیتے اور مختلف مصنوعات یا موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ بیوٹی فلٹرز کا استعمال بھی سوشل میڈیا کلچر کا عام حصہ بن چکا ہے۔
یہ واقعہ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر فلٹرز کے استعمال اور اصل و مجازی شخصیت کے فرق پر بحث کا سبب بن گیا ہے۔