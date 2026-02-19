سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی، برین سرجری کا امکان

بلڈ پریشر اچانک بڑھنے کے باعث سلیم خان کے دماغ کے دائیں حصے میں خون کی شریان متاثر ہوئیں

ویب ڈیسک February 19, 2026
بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کے والد اور معروف اسکرین رائٹر سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی ہے، جس کے بعد دماغی سرجری کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بلڈ پریشر اچانک بڑھنے کے باعث سلیم خان کے دماغ کے دائیں حصے میں خون کی شریان متاثر ہوئیں۔ اس وقت وہ وینٹی لیٹر پر زیرِ علاج ہیں جبکہ ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی حالت کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے اور جلد آپریشن کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔

اطلاعات کے مطابق سلیم خان کو دو روز قبل ممبئی کے لیلاوتی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا تھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث انہیں فوری طور پر آئی سی یو منتقل کردیا گیا۔ سلمان خان اس موقع پر لیلاوتی اسپتال کے باہر نظر آئے تھے تاہم انھوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واضح رہے کہ سلیم خان بھارتی فلمی صنعت کے مایہ ناز مصنف ہیں، جنہوں نے جاوید اختر کے ساتھ مل کر کئی لازوال فلمیں تخلیق کیں۔ ان کی مشہور فلموں میں ہاتھی میرے ساتھی، شعلے، زنجیر اور مسٹر انڈیا شامل ہیں، جو آج بھی کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں۔

یاد رہے کہ سلیم خان نے 24 نومبر 2025 کو اپنی 90 ویں سالگرہ منائی تھی اور طویل عرصے سے بھارتی فلمی دنیا میں اپنی خدمات کے باعث ایک معتبر مقام رکھتے ہیں۔ ان کی علالت کی خبر سامنے آنے کے بعد مداحوں اور شوبز شخصیات کی جانب سے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔
