لاہور:
سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دل کی شریان میں ایک اسٹنٹ ڈالا گیا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ 16 فروری کی شب انہیں اچانک دل کی تکلیف ہوئی، دِل کی دھڑکن معمول کی نسبت بہت تیز ہوگئی تھی۔
خواجہ سعد رفیق کے مطابق دل کی تکلیف کے باعث انہیں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی جانا پڑا جہاں ڈاکٹر صاحبان نے انجیو پلاسٹی کر کے ایک اسٹنٹ ڈال دیا ہے۔
ڈاکٹرز نے سابق وزیر کو اب اسپتال سے ڈسچارج کرکے گھر بھیج دیا ہے۔
مسلم لیگ ن کے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ اب خیریت سے ہیں، دوست احباب اور کرم فرما پریشان نہ ہوں۔ دعاؤں اور نیک تمناؤں کیلئے تمام احباب کا شکریہ۔