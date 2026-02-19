خواجہ سعد رفیق دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل

دِل کی دھڑکن معمول کی نسبت بہت تیز ہوگئی تھی، خواجہ سعد رفیق کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام

ویب ڈیسک February 19, 2026
facebook whatsup
فوٹو:فائل
لاہور:

سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دل کی شریان میں ایک اسٹنٹ ڈالا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’’ایکس‘‘ پر خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ 16 فروری کی شب انہیں اچانک دل کی تکلیف ہوئی، دِل کی دھڑکن معمول کی نسبت بہت تیز ہوگئی تھی۔

خواجہ سعد رفیق کے مطابق دل کی تکلیف کے باعث انہیں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی جانا پڑا جہاں ڈاکٹر صاحبان نے انجیو پلاسٹی کر کے ایک اسٹنٹ ڈال دیا ہے۔

ڈاکٹرز نے سابق وزیر کو اب اسپتال سے ڈسچارج کرکے گھر بھیج دیا ہے۔

مسلم لیگ ن کے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ اب خیریت سے ہیں، دوست احباب اور کرم فرما پریشان نہ ہوں۔ دعاؤں اور نیک تمناؤں کیلئے تمام احباب کا شکریہ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

 Feb 19, 2026 01:52 PM |
سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت تشویشناک، دماغی سرجری کا امکان

سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت تشویشناک، دماغی سرجری کا امکان

 Feb 19, 2026 01:33 PM |
ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

 Feb 19, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی طیاروں کیلیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی میں توسیع

Express News

باجوڑ میں مسلح افراد کو پولیس چیک پوسٹ پر دستی بم حملہ

Express News

لیاری کی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

ضرورت پڑی تو افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے، خواجہ آصف

Express News

راولپنڈی میں گھر کے اندر فائرنگ سے شوہر دو بیویوں سمیت قتل

Express News

اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا ختم کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو