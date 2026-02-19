شوکت خانم اسپتال کا فنڈ ریزنگ این او سی منسوخ؟ حقیقت سامنے آگئی

پوسٹ وائرل ہے کہ شوکت خانم اسپتال کےلیے منعقد ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریب کا اجازت نامہ منسوخ کردیا گیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
facebook whatsup
شوکت خانم اسپتال کے افتتاح کے موقع پر اسپتال کے اطراف کی تمام سڑکیں ٹریفک کیلیے بند کر دی گئیں. فوٹو: فائل

سوشل میڈیا پر خبر گردش کررہی ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد انتظامیہ نے شوکت خانم میموریل اسپتال کی فنڈ ریزنگ سرگرمی کے لیے جاری این او سی منسوخ کردیا ہے۔

یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 15 فروری کو ایک سیاسی شخصیت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک نیوز گرافک شیئر کیا گیا۔

اس شیئر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کراچی میں شوکت خانم کے لیے منعقد ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریب کا اجازت نامہ منسوخ کردیا گیا ہے۔ اس پوسٹ کو مختصر وقت میں بڑی تعداد میں صارفین نے دیکھا، شیئر کیا اور اس پر تبصرے بھی کیے، جس کے بعد یہ خبر مزید پھیل گئی۔

تاہم اسپتال کی جانب سے جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ وائرل ہونے والی معلومات دراصل ایک پرانے واقعے سے متعلق ہیں۔ یہ معاملہ 29 دسمبر 2023 کا تھا، جب اسلام آباد میں کراچی اسپتال کے لیے منعقد کیے جانے والے ایک فنڈ ریزنگ گالا کا این او سی انتظامیہ نے واپس لے لیا تھا۔

اسپتال نے واضح کیا کہ اس واقعے کے بعد سے فنڈ جمع کرنے اور کراچی میں زیرِ تعمیر منصوبے پر کام بلا رکاوٹ جاری ہے اور اسپتال کی تکمیل دسمبر 2026 تک متوقع ہے۔

اسپتال کے ترجمان نے اس سلسلے میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آفس کا دسمبر 2023 کا سرکاری خط بھی شیئر کیا، جس میں اس وقت ہونے والی تقریب منسوخ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ قومی میڈیا اداروں نے بھی اُس وقت اس پیش رفت کی رپورٹنگ کی تھی۔

فیکٹ چیک کے مطابق حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر شیئر کیا جانے والا گرافک دراصل پرانی خبر پر مبنی ہے اور اسے موجودہ حالات سے جوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اسپتال انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مستند معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

200 ملین ڈالر بجٹ جیسی فلم اے آئی کی مدد سے صرف چوبیس گھنٹے میں تیار، ویڈیو وائرل

 Feb 19, 2026 02:10 PM |
سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی، برین سرجری کا امکان

سلمان خان کے والد سلیم خان کی حالت مزید بگڑ گئی، برین سرجری کا امکان

 Feb 19, 2026 02:10 PM |
ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

ون ڈیزل نے پریانکا چوپڑا کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیدی

 Feb 19, 2026 11:39 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی طیاروں کیلیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی پابندی میں توسیع

Express News

باجوڑ میں مسلح افراد کو پولیس چیک پوسٹ پر دستی بم حملہ

Express News

لیاری کی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

ضرورت پڑی تو افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے، خواجہ آصف

Express News

راولپنڈی میں گھر کے اندر فائرنگ سے شوہر دو بیویوں سمیت قتل

Express News

اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا ختم کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو