سپریم کورٹ میں قصور میں سزائے موت کے ملزم کی اپیل پر سماعت

مقتول کے والد نے کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک پر موجود سابقہ اہلیہ کو پہچاننے سے انکار کردیا

ویب ڈیسک February 19, 2026
سپریم کورٹ میں قصور میں سزائے موت کے ملزم کی اپیل پر سماعت ہوئی، مقتول کے والد نے کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک پر موجود سابقہ اہلیہ کو پہچاننے سے انکار کردیا۔

وکیل مدعی نے کہا کہ مقتول کی والدہ ملزم کو معاف کرنا چاہتی ہیں، جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ  لاہور رجسٹری سے ویڈیو لنک میں یہ کون ہیں؟،وکیل مدعی نے جواب دیا کہ سامنے کھڑے شخص کی سابقہ بیوی ہے جو قتل ہوا وہ ان دونوں کا بیٹا تھا۔

جسٹس ہاشم کاکڑ نے پوچھا کہ مقتول کے والد کی کتنی شادیاں ہیں، والد مقتول نے جواب دیا کہ میری 4 شادیاں ہیں، ، یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اب کہہ رہا ہے چار بیویاں ہیں یہ سچ نہیں بتا رہا۔

جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ بی بی آپ ملزم کو معاف کیوں کرنا چاہتی ہیں،والدہ مقتول نے جواب دیا کہ میں ملزم کو اللہ واسطے معاف کرنا چاہتی ہوں۔

وکیل ملزم نے کہا کہ سزائے موت کو عمر قید میں ہی تبدیل کردیں، جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ راضی نامہ دکھا دیں پھر اس معاملے کو دیکھتے ہیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ  یہ کوئی بادشاہت کا دور تھوڑی ہے کہ راضی نامے ہوں۔

عدالت  نے آئندہ سماعت لاہور رجسٹری میں رکھنے کی ہدایت کردی۔
