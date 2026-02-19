جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے تعمیر شدہ رن وے پر پہلی بین الاقوامی پرواز کی کامیاب لینڈنگ

8 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم سے مکمل ہونے والے منصوبے کی تکمیل پر ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا، طیارے کو واٹرسیلیوٹ دیا گیا

آفتاب خان February 19, 2026
کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیر ہونے والے رن وے پر بین الاقوامی پرواز نے کامیابی سے لینڈنگ کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جناح ٹرمینل ائیرپورٹ کے مرکزی رن وے کی تعمیر نو کے بعد پہلی مرتبہ جمعرات کی دوپہرسعودی عرب سے آنے والی بین الاقوامی روٹ کی پرواز کامیابی سے لینڈ کردی گئی،

طیارے کی لینڈنگ پر پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے واٹرسیلیوٹ دیا۔

8 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم سے مکمل ہونے والے منصوبے کی تکمیل پر ڈیڑھ سال کا عرصہ لگا۔ تعمیراتی اعتبار سے توسیع کے بعد کراچی ائیرپورٹ پر بڑے حجم کے کارگو جہاز اور ائیربس 380 ساختہ وائیڈ باڈی طیارے بھی لینڈ کرسکیں گے۔

پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی  کےسی ای او/ ائیرپورٹ مینیجرعدنان خان کے مطابق ائیرپورٹ رن وے کوجدید کیٹگری 4 ایف کے درجے میں اکاو کے معیار پرتعمیر کیا گیا ہے،ج س پر بڑے طیارے بشمول ائیربس 380 لینڈ کرسکتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ رن وے  07L/25R کی تکمیل کے بعد درجہ بندی بھی آپ گریڈ کر دی گئی، مرکزی رن وے وائیڈ باڈی والے ہوائی جہازوں کی ہینڈلنگ کے لئے تیار ہے۔

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے کیلی بریشن کے بعد پہلی کامیاب آزمائشی لینڈنگ 3 جنوری 2026 کو ہوئی۔

پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی کے ڈائریکٹرپراجیکٹ حافظ زاہد اسحاق کا کہنا تھا کہ 8 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ ریکارڈ مدت میں 18 ماہ میں اس انداز سے مکمل کیا گیا کہ ائیرپورٹ پر ملکی و بین الاقوامی پروازوں کی آمدورفت کی سرگرمیاں مکمل طور پر جاری رہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ  رن وے کی توسیع اور تعمیرنو کے نتیجے میں اس کی لمبائی، چوڑائی اورزیادہ وزن کے حامل جہازوں کے لوڈکو برداشت کرنے کے خصوصی میٹریل کا حامل ہے،طیاروں کے اپروچ کے دوران بہتر نشاندہی کے لائٹنگ سسٹم کے علاوہ ٹیکسی ویز  کو بہتر بنایا گیا، جس سے آئندہ 25 تا 30 سال کے لیے آپریشنل صلاحیت اور سیفٹی کےمعیار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

پراجیکٹ ڈائریکٹرکا مزید کہنا ہے کہ ناموافق موسمی صورتحال کے پیش نظر کیٹگری ون کا نظام نصب کیا گیاہے،جس کو ضرورت پڑنے پر مذید ایڈوانس کیا جاسکتا ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

