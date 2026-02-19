سپر ہائی وے پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ناردرن بائی پاس پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم

قائد آباد نینشل ہائی وے ڈی سی آفس کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو روند دیا، ریسکیو حکام

منور خان February 19, 2026
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

سپر ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہوگیا جبکہ ناردرن بائی پاس ہمدرد یونیورسٹی کے قریب ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہوگئے اور  قائد آباد ڈی سی ملیر آفس کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو روند کر شدید زخمی کر دیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق سپرہائی وے نیو سبزی منڈی گیٹ نمبر ایک کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جن کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی اور ان کی شناخت 55 سالہ عبدالحمید ولد عبدالمجید کے نام سے کی گئی۔

ادھر منگھوپیر کے علاقے نادرن بائی پاس ہمدرد یونیورسٹی دعا ہوٹل کے قریب آئل ٹینکر اور ٹریلر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 4 افراد شدید زخمی ہوگئے اور حادثے میں ٹریلر الٹ گیا۔

ایس ایچ او منگھوپیر خوش نواز پتافی نے بتایا کہ حادثہ کراسنگ کے دوران پیش آیا ہے جس میں شدید زخمی 4 افراد کو فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی شناخت 22 سالہ ثمر ولد گلاب ، 22 سالہ طوطہ ولد روشن، 25 سالہ بلال ولد علوی اور 45 سالہ رحمت اللہ ولد علی صاحب کے نام سے کی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ حادثے میں زخمی 4 افراد میں سے 3 زخمی ٹریلر جبکہ ایک زخمی آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہے تاہم اس حوالے سے مزید تصدیق کا عمل جاری ہے۔

کراچی کے علاقے قائد آباد نینشل ہائی وے ڈی سی آفس کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 3 افراد کو روند دیا جس کے نتیجے  میں تینوں افراد شدید زخمی ہوگئے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی چھیپا کے رضا کاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کی شناخت 25 سالہ عرفان عبدالرزاق، 25 سالہ حسین حیدر بخش اور  27 سالہ نادر حسین کے نام سے کی گئی جبکہ حادثے کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔
