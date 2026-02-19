لاہور: دھند کے باعث موٹرویز بند، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت

موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے، ترجمان

ویب ڈیسک February 20, 2026
لاہور:

شدید دھند کی وجہ سے ملک کی مرکزی موٹرویز میں متعدد سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔

ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم 2 لاہور سے کوٹ مومن، ایم 3 فیض پور سے سمندری، ایم 4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور ایم 11 لاہور سے سیالکوٹ کے حصے دھند کے باعث بند کر دیے گئے ہیں۔

ترجمان نے کہا کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے کیونکہ دھند ڈرائیونگ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ دھند میں سفر نہ کریں اور محفوظ رہیں۔

مزید کہا گیا کہ دھند کے موسم میں دن کے وقت سفر کرنا زیادہ محفوظ ہے اور بہترین سفری وقت صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہے۔ ترجمان نے شہریوں سے موٹر وے پولیس کی ہدایات پر عمل کرنے کی بھی تاکید کی ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔
