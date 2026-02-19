کراچی؛ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف محمود آباد میں رات گئے آپریشن

کارروائی صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر شروع کی گئی، حکام

نعیم خانزادہ February 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ضلع شرقی کے علاقے محمود آباد میں رات گئے آپریشن کیا۔

حکام کے مطابق کارروائی صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر شروع کی گئی جہاں ایک غیر قانونی عمارت کی تعمیر کی جا رہی تھی جس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اجازت نامہ حاصل نہیں کیا گیا تھا۔

آپریشن کے دوران ضلع شرقی پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے بھی مدد فراہم کی جبکہ بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی۔

ڈی جی ایس بی سی اے نے واضح ہدایت دی کہ غیر قانونی تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔

ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر ادارے کے کسی افسر کی غفلت یا ملی بھگت سامنے آئی تو اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی۔

حکام کے مطابق شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |
گووندا سدھر جائیں تو معاف کردوں گی؛ اہلیہ سنیتا آہوجا

گووندا سدھر جائیں تو معاف کردوں گی؛ اہلیہ سنیتا آہوجا

Feb 19, 2026 10:41 PM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی صحت پر سیاست بند کی جائے، پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے خط

Express News

سپر ہائی وے پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ناردرن بائی پاس پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم

Express News

مسافروں یا سکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے، علما کا بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ بیان

Express News

غزہ میں دیرپا امن کیلئے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہئیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، ایس بی سی اے، پولیس سرجن، مارکیٹ ایسوسی ایشن سے جواب طلب

Express News

پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا 10 روز سے دھرنا، مذاکرات کیلئے کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو