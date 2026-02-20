کراچی: سولجر بازار میں گیس لیکیج دھماکے کا مقدمہ درج، عمارت کا مالک گرفتار

حادثے میں 16 افراد جاں بحق 14 زخمی ہوئے تھے

ویب ڈیسک February 20, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سولجر بازار میں گیس لیکیج کے دھماکے سے عمارت گرنے کے واقعے کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کرلیا گیا، واقعے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آگئی۔

پولیس کے مطابق مقدمہ سولجر بازار تھانے میں قتل بالسبب، عمارت کی تعمیر میں غفلت برتنے، املاک کو نقصان پہچانے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ عمارت کے مالک ارشاد کو پولیس نے گرفتار کرلیا ہے۔  

ایف آئی آر کے مطابق غیر قانونی طور پر 40 گز پر گراؤنڈ پلس تھری عمارت قائم کی گئی تھی۔ پوری عمارت میں ٹی آر گارڈر اور ٹائیلوں کا استعمال کیا گیا۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق پہلی منزل پر رہائشی زیب النساء نے سحری کے وقت چولہا جلایا، ناقص گیس لائن سے لیکیج کے باعث کمرے میں گیس بھری ہوئی تھی، ماچس جلتے ہی آگ لگی اور دھماکا ہوا،  دھماکے کے باعث تین منزلہ عمارت کے کمرے زمین بوس ہوگئے، حادثے میں 16 افراد جاں بحق 14 زخمی ہوئے۔

ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ کے مطابق عمارت میں ناقص گیس پائپ لائن لیکج ہوئی اور کمرے میں گیس بھرگئی، ماچس جلانے سے دھماکہ ہوا، مذکورہ پلاٹ پرمحمد ارشاد نے 2007 اور 2008 ٹی آر ئاٹل پرگراؤنڈ پلس تھری منزلہ غیر قانونی طورپر عمارت قائم کی، عمارت میں گیس کنکشن بھی غیر قانونی طور پر پلاسٹ پائپ سے ناقص اندازہ میں لگائے گئے جس کے باعث نا خوشگوارواقعہ پیش آیا۔

دوسری جانب واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج  بھی سامنے آگئی، دھماکہ سحری کے وقت 3 بجکر 47 منٹ پر ہوا، ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دھماکے کے ساتھ ہی گرد و غبار پھیل گیا، چند سیکنڈ میں ہی اہل علاقہ گھروں سے نکل آئے، اہل علاقہ متاثرہ عمارت کی طرف جانے لگے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی صحت پر سیاست بند کی جائے، پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے خط

Express News

سپر ہائی وے پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ناردرن بائی پاس پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم

Express News

مسافروں یا سکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے، علما کا بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ بیان

Express News

غزہ میں دیرپا امن کیلئے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہئیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، ایس بی سی اے، پولیس سرجن، مارکیٹ ایسوسی ایشن سے جواب طلب

Express News

پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا 10 روز سے دھرنا، مذاکرات کیلئے کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو