کراچی:
سولجر بازار میں گیس لیکیج کے دھماکے سے عمارت گرنے کے واقعے کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کرلیا گیا، واقعے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آگئی۔
پولیس کے مطابق مقدمہ سولجر بازار تھانے میں قتل بالسبب، عمارت کی تعمیر میں غفلت برتنے، املاک کو نقصان پہچانے سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ عمارت کے مالک ارشاد کو پولیس نے گرفتار کرلیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق غیر قانونی طور پر 40 گز پر گراؤنڈ پلس تھری عمارت قائم کی گئی تھی۔ پوری عمارت میں ٹی آر گارڈر اور ٹائیلوں کا استعمال کیا گیا۔
ایف آئی آر کے متن کے مطابق پہلی منزل پر رہائشی زیب النساء نے سحری کے وقت چولہا جلایا، ناقص گیس لائن سے لیکیج کے باعث کمرے میں گیس بھری ہوئی تھی، ماچس جلتے ہی آگ لگی اور دھماکا ہوا، دھماکے کے باعث تین منزلہ عمارت کے کمرے زمین بوس ہوگئے، حادثے میں 16 افراد جاں بحق 14 زخمی ہوئے۔
ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ کے مطابق عمارت میں ناقص گیس پائپ لائن لیکج ہوئی اور کمرے میں گیس بھرگئی، ماچس جلانے سے دھماکہ ہوا، مذکورہ پلاٹ پرمحمد ارشاد نے 2007 اور 2008 ٹی آر ئاٹل پرگراؤنڈ پلس تھری منزلہ غیر قانونی طورپر عمارت قائم کی، عمارت میں گیس کنکشن بھی غیر قانونی طور پر پلاسٹ پائپ سے ناقص اندازہ میں لگائے گئے جس کے باعث نا خوشگوارواقعہ پیش آیا۔
دوسری جانب واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی، دھماکہ سحری کے وقت 3 بجکر 47 منٹ پر ہوا، ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دھماکے کے ساتھ ہی گرد و غبار پھیل گیا، چند سیکنڈ میں ہی اہل علاقہ گھروں سے نکل آئے، اہل علاقہ متاثرہ عمارت کی طرف جانے لگے۔