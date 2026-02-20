پی ٹی سی ایل فلیش فائبر نے دو ’اوکلا‘ ایوارڈز حاصل کر لیے

پی ٹی سی ایل فلیش فائبر نے معیاری سروس اور گیمنگ تجربے کی فراہمی کی بدولت دو ’اوکلا‘ ایوارڈز حاصل کر لیے۔
پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ کی فلیگ شپ براڈبینڈ سروس، پی ٹی سی ایل فلیش فائبر کو عالمی سطح پر انٹرنیٹ ٹیسٹنگ اور تجزیے کے شعبے کی معروف کمپنی، اوکلا (Ookla) کی جانب سے دو نمایاں ایوارڈز سے نوازا گیا ہے۔
ان ایوارڈز میں سال 2025 کے ’’بہترین فکسڈ نیٹ ورک‘‘ اور اسی سال کے دوسرے نصف (H2 2025) کے لیے پاکستان میں ’’بہترین آئی ایس پی گیمنگ ایکسپیریئنس‘‘ فراہم کنندہ کے اعزازات شامل ہیں۔
یہ ایوارڈز پاکستان میں سال 2025 کی دونوں ششماہیوں کے اسپیڈ ٹیسٹ کنیکٹیوٹی رپورٹ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر دیے گئے ہیں اور ملک بھر میں اعلیٰ رفتار، کم ترین تعطل اور بہترین صارف تجربے کی فراہمی میں پی ٹی سی ایل فلیش فائبر کی مسلسل کارکردگی کی عکاسی کرتے ہیں۔
بہترین فکسڈ نیٹ ورک کا ایوارڈ اوکلا کی جانب سے اہم ترین کارکردگی کے اشاریوں اور ایویلیوایشن ماڈل کے تحت دیا جاتا ہے جس میں ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ کی رفتار، تعطل، ویڈیو اسٹریمنگ کی کارکردگی اور ویب براؤزنگ تجربے سمیت اہم عوامل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوکلا کو فکسڈ براڈبینڈ نیٹ ورک کی کارکردگی کے حوالے سے اعلیٰ ترین اعزاز تصور کیا جاتا ہے۔