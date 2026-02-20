پنجاب میں اسموگ کنٹرول کیلیے 3 ارب سے 30 جدید فوگ کینن نصب کرنے کا فیصلہ

لاہور ایئر امپروومنٹ فریم ورک کے تحت 2 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں

ویب ڈیسک February 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو: لاہور
لاہور:

پنجاب حکومت نے اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے 30 جدید فوگ کینن الیکٹرک ٹرکوں پر نصب کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، جو بڑے شہری اور صنعتی علاقوں میں گردوغبار کم کرنے میں مدد دیں گے۔

یہ اقدام صوبائی حکومت کی جامع کلین ایئر اور کلائمیٹ ریزیلینٹ حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی اور ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔

حکام کے مطابق جدید فوگ کینن منصوبہ خاص طور پر آلودگی سے متاثرہ شہروں میں مؤثر کردار ادا کرے گا اور ہوا میں موجود مضر ذرات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

لاہور ایئر امپروومنٹ فریم ورک کے تحت 2 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے صاف ہوا کے لیے مربوط پروگرام شروع کیا جائے گا۔ پہلی بار سپر اسٹیشن سسٹم کے ذریعے لاہور میں فضائی آلودگی کے ذرائع کی ریئل ٹائم نشاندہی ممکن ہوگی، جبکہ ’’ون سٹی ون پالیسی‘‘ ماڈل کے تحت جدید ایئر کوالٹی گورننس نافذ کی جائے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

عارضی بہتری یا مستقل حل؟ پنجاب میں اسموگ کی شدت میں کمی کے اسباب پر سوالات

Express News

پنجاب کے مختلف شہروں میں معمول کے مطابق دھند اور اسموگ نمایاں

Express News

اسموگ سے پیدا ہونے والے طبی مسائل، ڈائیٹ سمیت چند آسان گھریلو تدابیر

پنجاب بھر میں 50 سے زائد جدید ایئر کوالٹی مانیٹرز نصب کیے جا چکے ہیں اور آٹومیٹڈ کوالٹی ایشورنس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے تاکہ ڈیٹا کی شفافیت اور درستگی یقینی بنائی جا سکے۔ صنعتی اخراج پر مؤثر کنٹرول کے لیے ڈیجیٹل ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم بھی فعال کیا جا رہا ہے۔

ماحولیاتی لیبارٹریز کی اَپ گریڈیشن، جدید آلات کی تنصیب اور اخراج کے تجزیے کے لیے خصوصی فرانزک سہولیات قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ’’انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ ڈیلوری یونٹ‘‘ قائم کی جا رہی ہے جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے کارکردگی کی مانیٹرنگ کرے گی۔

حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے نہ صرف اسموگ میں کمی آئے گی بلکہ عوامی صحت کے تحفظ اور پائیدار ماحولیاتی بہتری کی راہ بھی ہموار ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی صحت پر سیاست بند کی جائے، پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے خط

Express News

سپر ہائی وے پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ناردرن بائی پاس پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم

Express News

مسافروں یا سکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے، علما کا بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ بیان

Express News

غزہ میں دیرپا امن کیلئے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہئیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، ایس بی سی اے، پولیس سرجن، مارکیٹ ایسوسی ایشن سے جواب طلب

Express News

پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا 10 روز سے دھرنا، مذاکرات کیلئے کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو