لاہور:
پنجاب حکومت نے اسموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے 30 جدید فوگ کینن الیکٹرک ٹرکوں پر نصب کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، جو بڑے شہری اور صنعتی علاقوں میں گردوغبار کم کرنے میں مدد دیں گے۔
یہ اقدام صوبائی حکومت کی جامع کلین ایئر اور کلائمیٹ ریزیلینٹ حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی اور ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔
حکام کے مطابق جدید فوگ کینن منصوبہ خاص طور پر آلودگی سے متاثرہ شہروں میں مؤثر کردار ادا کرے گا اور ہوا میں موجود مضر ذرات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
لاہور ایئر امپروومنٹ فریم ورک کے تحت 2 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے صاف ہوا کے لیے مربوط پروگرام شروع کیا جائے گا۔ پہلی بار سپر اسٹیشن سسٹم کے ذریعے لاہور میں فضائی آلودگی کے ذرائع کی ریئل ٹائم نشاندہی ممکن ہوگی، جبکہ ’’ون سٹی ون پالیسی‘‘ ماڈل کے تحت جدید ایئر کوالٹی گورننس نافذ کی جائے گی۔
پنجاب بھر میں 50 سے زائد جدید ایئر کوالٹی مانیٹرز نصب کیے جا چکے ہیں اور آٹومیٹڈ کوالٹی ایشورنس سسٹم متعارف کرایا گیا ہے تاکہ ڈیٹا کی شفافیت اور درستگی یقینی بنائی جا سکے۔ صنعتی اخراج پر مؤثر کنٹرول کے لیے ڈیجیٹل ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم بھی فعال کیا جا رہا ہے۔
ماحولیاتی لیبارٹریز کی اَپ گریڈیشن، جدید آلات کی تنصیب اور اخراج کے تجزیے کے لیے خصوصی فرانزک سہولیات قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ’’انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ ڈیلوری یونٹ‘‘ قائم کی جا رہی ہے جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے کارکردگی کی مانیٹرنگ کرے گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے نہ صرف اسموگ میں کمی آئے گی بلکہ عوامی صحت کے تحفظ اور پائیدار ماحولیاتی بہتری کی راہ بھی ہموار ہوگی۔