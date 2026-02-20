کراچی: انسداد دہشت گردی عدالت سے جماعت اسلامی کے 30 کارکنان کی ضمانت منظور

کارکنان کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کی کوشش پر گرفتار کیا گیا تھا

February 20, 2026
کراچی:

انسداد دہشت گردی عدالت نے سندھ اسمبلی پر دھرنے اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں گرفتار جماعت اسلامی کے 30 کارکنان کی ضمانت منظور کرلی۔

عدالت نے تمام ملزمان کو فی کس 30 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ ملزمان کی جانب سے ایڈووکیٹ طاہر عدالت میں پیش ہوئے۔

پولیس کے مطابق ملزمان سندھ اسمبلی کے باہر واقع ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر انہیں ہفتے کی شب گرفتار کیا گیا۔ 

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھے۔

پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ آرام باغ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔

عدالت کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد ملزمان کی رہائی ضمانتی مچلکے جمع کروانے سے مشروط ہوگی۔
