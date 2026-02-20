قومی کرکٹر عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق نے اپنے شوہر کی واٹس ایپ چیٹ لیک کردی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم نے 16 فروری کو سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی تصدیق کی تھی۔
عماد وسیم نے سماجی رابطے کی سائٹ انسٹاگرام پر اپنی ماضی کی زندگی، بچوں اور دوسری شادی سے متعلق تفصیلی پوسٹ کی۔
ان کا کہنا تھا کہ میں اُس رشتے کو بہتر اور حالات ٹھیک کرنے کی کوشش میں ضرورت سے زیادہ عرصے تک رہا مگر کامیاب نہ ہوسکا، اس دوران کچھ فیصلوں میں تاخیر اور غلطیاں بھی ہوئیں۔
بعد ازاں، کرکٹر کی پہلی اہلیہ ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2023 میں عماد نے لاہور میں میرے بچے کا اسقاط حمل کروا دیا تھا۔
ثانیہ نے کہا کہ یہ قاتل ہے اس نے مجھے دھوکا دیا اور میرے پاس اس کا ویڈیو ثبوت ہے، جب کہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایک قاتل اور دھوکے باز کو موقع دیا ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کا بائیکاٹ کیا جائے کسی بھی قاتل اور دھوکے باز کو فرار نہیں ہونا چاہیے۔
گزشتہ روز، ثانیہ اشفاق نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر عماد وسیم کے ساتھ ہونے والی واٹس ایپ چیٹ لیک کردی۔
کرکٹر کی سابقہ اہلیہ نے عماد وسیم کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے متعلق متعدد اسکرین شارٹ شیئر کیے۔
جولائی 2025 کو ہونے والی واٹس ایپ چیٹ میں ثانیہ اشفاق کے دعوے کے مطابق میاں بیوی کے دوران بے وفائی اور اسقاط حمل جیسے الزامات عائد کیے گئے۔
مبینہ پیغامات میں کرکٹر نے خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ان (ثانیہ) سے یا اہلخانہ سے رابطہ کیا تو وہ قانونی کارروائی کریں گے۔
پوسٹ کے کیپشن میں ثانیہ اشفاق نے لکھا ’عماد وسیم کہتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کو ان سے دور رکھتی ہوں لیکن جب میں حاملہ تھی تو اس دوران بھی ان سے میں نے ہی رابطہ کیا‘۔
انہوں نے مزید لکھا ’میں نے کچھ زیادہ نہیں مانگا تھا، صرف اتنا کہا کہ وہ آئیں اور اپنے ہونے والے بیٹے سے ملیں، وہاں موجود ہوں، خیال رکھیں، اور تھوڑی سی محبت دکھائیں‘۔
ان کا کہنا تھا کہ عماد وسیم نے میری فکر اور حمایت کے بجائے مجھے دھمکی دی اور نے کہا اگر میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو وہ میرے خلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کریں گے۔