طالبان دور میں خواتین کا مستقبل خطرے میں؟ ہیلری کلنٹن کی طالبان حکومت پر سخت تنقید

ماہرین کے مطابق معلومات، تعلیم اور روزگار سے محروم کرنا ایک ایسی حکمت عملی ہے جس سے اقتدار کو مستحکم کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک February 20, 2026
سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے افغانستان میں طالبان حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ نظام میں خواتین کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔

بین الاقوامی جریدے فارن افیئرز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ہیلری کلنٹن نے لکھا کہ اقتدار پر قابض طالبان نے افغان خواتین کو سیاسی، سماجی اور معاشی زندگی سے تقریباً مکمل طور پر باہر کر دیا ہے۔

ان کے مطابق خواتین کی ثانوی تعلیم، یونیورسٹیوں میں داخلے اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔

ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر پابندیاں دراصل طالبان کے اقتدار کو طول دینے کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ طالبان مذہب کی آڑ میں نصف آبادی کو خاموش کر کے اپنی طاقت مضبوط کر رہے ہیں۔

Express News

اقوام متحدہ کا بڑا فیصلہ، طالبان پابندیوں کی نگرانی میں ایک سال کی توسیع کردی گئی

Express News

افغان سرزمین سے دہشتگردی ناقابل قبول ہے، طالبان اپنی ذمہ داری پوری کریں، پاکستان

Express News

افغان طالبان نے نیا فوجداری ضابطہ متعارف کرا دیا، عالمی ماہرین کی تشویش

ان کے مطابق خواتین پر سخت پابندیاں آمرانہ طرزِ حکومت کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں اور اسے روکنا عالمی برادری کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے۔

دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت عوامی فلاح کے بجائے کنٹرول اور نظریاتی غلبے کو ترجیح دے رہی ہے، جس کے براہِ راست اثرات عام افغان شہریوں، خصوصاً خواتین، پر پڑ رہے ہیں۔

ماہرین کے مطابق معلومات، تعلیم اور روزگار سے محروم کرنا ایک ایسی حکمت عملی ہے جس سے اقتدار کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔
