رمضان میں بڑی خوشخبری، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کروڑوں روپے کے امدادی چیکس تقسیم

ہزاروں بیواؤں اور ضرورت مند خاندانوں میں رمضان راشن کی مرحلہ وار تقسیم کا سلسلہ جاری ہے

ویب ڈیسک February 20, 2026
facebook whatsup

کراچی: امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے رمضان افطار پروجیکٹ 2026 کے تحت 600 سے زائد مستحق مرد و خواتین میں 2 کروڑ 27 لاکھ 25 ہزار روپے مالیت کے امدادی چیکس تقسیم کر دیے۔ ہر مستحق فرد کو 37 ہزار 500 روپے کے حساب سے مالی معاونت فراہم کی گئی۔

اس کے علاوہ 100 مستحق خاندانوں کو رمضان المبارک کے لیے فوڈ پیکیجز بھی دیے گئے، جبکہ ہزاروں بیواؤں اور ضرورت مند خاندانوں میں رمضان راشن کی مرحلہ وار تقسیم کا سلسلہ جاری ہے تاکہ ماہِ صیام میں سحری اور افطار کی بنیادی ضروریات باعزت طریقے سے پوری کی جا سکیں۔

ٹرسٹ کے ترجمان کے مطابق رمضان فوڈ پیکیج میں آٹا، چاول، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، روح افزا اور دیگر ضروری اشیائے خوردونوش شامل ہیں، جو ایک خاندان کی ایک ماہ کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیاں صرف کراچی تک محدود نہیں بلکہ سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔

 

ٹرسٹ کے وائس چیئرمین حاجی عبدالرزاق بیلی نے اس موقع پر کہا کہ ادارہ بیوہ خواتین کی کفالت، یتیم بچوں کی تعلیم، علاج و معالجہ، روزگار کی فراہمی، سستا دسترخوان، سستا اسٹور اور رمضان ریلیف پروگرامز سمیت مختلف فلاحی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ادارہ سو فیصد ڈونیشن پالیسی پر عمل کرتا ہے، جس کے تحت عطیات کی مکمل رقم براہِ راست مستحقین تک پہنچائی جاتی ہے۔

 

انہوں نے اہلِ خیر سے اپیل کی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس فلاحی مشن کا حصہ بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

معروف ماڈل نے ہانیہ عامر کے قریبی دوست عمر مختار کو بے نقاب کردیا

 Feb 20, 2026 09:44 AM |
ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

ڈھلتی عمر میں ہیرو؛ ماہرہ خان نے ہمایوں سعید کو کیا مشورہ دیا؟

Feb 19, 2026 11:19 PM |
عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

عائزہ اور دانش نے رمضان المبارک کا بابرکت آغاز مکہ مکرمہ میں کیا

 Feb 19, 2026 11:00 PM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی صحت پر سیاست بند کی جائے، پی ٹی آئی رہنماؤں کا جیل سے خط

Express News

سپر ہائی وے پر گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ناردرن بائی پاس پر ٹریلر اور آئل ٹینکر میں تصادم

Express News

مسافروں یا سکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے، علما کا بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ بیان

Express News

غزہ میں دیرپا امن کیلئے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہئیں، وزیراعظم شہباز شریف

Express News

گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کی سماعت، ایس بی سی اے، پولیس سرجن، مارکیٹ ایسوسی ایشن سے جواب طلب

Express News

پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا 10 روز سے دھرنا، مذاکرات کیلئے کمیٹی تشکیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو